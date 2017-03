Bieber kommt ran

OFFENBACH - Seit nunmehr 32 Punktspielen ist die SG Nieder-Roden in der Fußball-Kreisliga A Offenbach Ost ohne Niederlage. Im gesamten Kalenderjahr 2016 kassierte sie keine Niederlage.

Am Sonntag soll die Serie zum Rückrundenauftakt bei Alemannia Klein-Auheim weiter ausgebaut werden.

Bereits 16-mal ging der Spitzenreiter in dieser Spielzeit als Sieger vom Platz, nur einmal gab es ein Remis gegen den Tabellenzweiten Teutonia Hausen (1:1). Dennoch erwartet SG-Trainer Roland Gerhardt eine schwierige Aufgabe. „Wir dürfen Klein-Auheim nicht unterschätzen, das wird kein einfaches Spiel. Jeder weiß, wie wichtig der Start in die Rückrunde ist“, betont Gerhardt und erwartet von seiner Mannschaft ein entsprechendes Auftreten: „Wenn wir volle Pulle Gas geben, wird das Ding schon. Wir können uns nur selbst schlagen.“

Vorbereitet sind die Nieder-Rodener jedenfalls gut. „Wir sind gut gerüstet, alle Mann sind an Bord“, sagt der Erfolgstrainer. In der Vorbereitung gewann der Tabellenführer, der acht Punkte Vorsprung auf Rang zwei hat, drei seiner vier Testspiele. Unter anderem besiegte die SG in Eintracht Oberissigheim (3:0) und der TSG Neu-Isenburg (3:0) zwei Kreisoberligisten und blieb dabei jeweils ohne Gegentreffer. Lediglich gegen den vier Klassen höher spielenden Hessenligisten Viktoria Urberach hatte Nieder-Roden deutlich das Nachsehen (0:7).

Am gestrigen Abend besiegte der FC Germania Bieber im Nachholspiel den Türk. SC Offenbach mit 3:0 (1:0) und schob sich bis auf vier Punkte an Teutonia Hausen heran. Die Gäste trafen früh den Pfosten und weckten damit Bieber auf. In der Folgezeit war die Mannschaft von Trainer Samy Khederzadeh drückend überlegen, vergab jedoch zahlreiche Einschussmöglichkeiten. Den vorentscheidenden Treffer erzielte Imram Gulzar bereits nach einer Viertelstunde.

Tore: 1:0 Gulzar (16.), 2:0 Bülbül (80.), 3:0 Gulzar (82.) J lahe/rjr

Am Sonntag, 15 Uhr, spielen:

Alem. Klein-Auheim – SG Nieder-Roden

SG Hainhausen – TSV Dudenhofen II

Türk. SC Offenbach – TSG Mainflingen

Teutonia Hausen – Spvgg. Dietesheim II

SV Zellhausen – SKG Rumpenheim

Gemaa Tempelsee – Espanol Offenbach

Spvgg. Hainstadt – TUS Froschhausen

FC Germania Bieber – TSV Lämmerspiel

Quelle: op-online.de