„Bin ein Typ wie Gerd Müller, nur schlechter“

offenbach - Kaum ein Name ist so eng mit dem TSV Dudenhofen verbunden wie der von Daniel Rebell. Seit mehr als einem Jahrzehnt schnürt der 36-Jährige die Kickstiefel für den Klub – trifft, trifft und trifft. 250 könnten es sein. Vielleicht sogar 300. Von Jörn Polzin

Die genaue Anzahl seiner Tore kann Rebell nicht benennen. „In den letzten zwölf Jahren sind aber einige zusammengekommen“, sagt der Stürmer. Immer für seinen Klub, den TSV Dudenhofen.

„Das ist ein super Verein. Das sieht man alleine daran, dass wir locker genug Spieler für drei Mannschaften haben.“ Rebell hat in allen gespielt. Egal ob in der Kreisoberliga oder C-Klasse, getroffen hat er immer. Dabei ließ es der Angreifer, der zuvor 20 Jahre für den SV Jügesheim kickte, zuletzt gemächlicher angehen. Rebell lief in der vergangenen Saison für die dritte Mannschaft der Dudenhofener in der C-Liga auf. Was das Toreschießen angeht, hielt er sich deshalb aber keineswegs zurück. 33 Treffer bedeuten den Spitzenwert.

„Wir sind eine lustige Truppe mit älteren Fußballern“, erzählt Rebell. Trainiert wird selten, dafür ist der Spaß bei den Spielen umso größer. Wenn sich dann noch der Erfolg einstellt, sowieso. So beendete der TSV die Saison mit 62 Punkten auf Platz zwei hinter der Reserve der SG Nieder-Roden II (75). „Es war eine gute Runde, leider hatten wir Pech mit Verletzungen“, sagt der 36-Jährige.

Da die zweite Mannschaft der Dudenhofener in die B-Liga abgestiegen ist, war der Aufstieg der dritten Garde ohnehin nicht möglich. Die drittplatzierte TSG Mainflingen II nahm an der Relegation teil, packte den Sprung in die B-Liga. „Das hätten wir sicher auch geschafft“, meint Rebell. „Dennoch war es auch so ein gutes Ergebnis.“

Zu dem er maßgeblich beitrug. Bemerkenswert: 13 seiner 33 Treffer erzielte der Angreifer per Freistoß. „Aus 20, 25 Metern das ist meine Position“, sagt er. Ansonsten konnte sich der 1,81 Meter große Rebell auf seine Kopfballstärke verlassen.

Seine Bestmarke sind die 33 Treffer aber nicht. In der Meistersaison 2003 brachte er es in der B--Liga auf 36. Seitdem hat sich Rebell zwar optisch etwas verändert („Paar Kilos sind dazugekommen“), an Abschlussqualität aber wenig eingebüßt. „Ich weiß, wo das Tor steht und bin mit meinem Gewicht nicht so leicht zu verdrängen“, sagt er schmunzelnd. 95 Kilo bringt er auf die Waage. „Da kommt keiner ran.“

Eigentlich wollte Rebell, der in Darmstadt einen Obst- und Gemüsehandel betreibt, im Sommer aufhören – auch um sonntags mehr Zeit für seine Frau und Sohnemann Paul (1,5 Jahre) zu haben. Aber loslassen kann er noch nicht, gibt er zu. Nachdem der Familienrat getagt hatte, stand fest: „Ich werde noch ein letztes Jahr dranhängen.“

In der neuen Saison rückt Rebell in die zweite Mannschaft auf und hat ein großes Ziel: als Meister die Karriere zu beenden. Ob seine Teamkollegen von den ambitionierten Zielen wissen? „Keine Ahnung, aber ich muss ja etwas Druck auf die Jungs aufbauen.“ Und dann zieht er noch einen amüsanten Vergleich: „Ich bin ein Typ wie Gerd Müller, nur schlechter.“

‘ Bisher erschienen: Thomas Ziegler und Ferhat Toptemel (HFC und SC 07 Bürgel, Kreisliga B West; 8. Juni), Mirnes Mesic (SG Nieder-Roden, Kreisliga A Ost; 14. Juni), Hamza Khadri (FC Maroc Offenbach, Kreisliga A West; 22. Juni), Steve Ollesch (Viktoria Klein-Zimmern, Kreisoberliga Dieburg; 23. Juni), Tim Kalzu (SG Egelsbach, Kreisoberliga Offenbach; 26. Juni); Stipan Vedric und Tim Janus (Croatia Obertshausen und TV Hausen, Kreisliga B Ost; 29. Juni).

Quelle: op-online.de