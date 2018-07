Biricik trifft in Unterzahl zum 2:1-Sieg

Froschhausen - Auch nach dem zweiten Auftritt beim Fußball-Mainpokal-Turnier in Froschhausen warten die Sportfreunde Seligenstadt noch auf den ersten Sieg: Gestern Abend unterlag der Kreisoberligist der klassenhöheren Germania Klein-Krotzenburg vor 300 Zuschauern mit 1:2.

Zuvor hatte der SV Zellhausen gegen den klassentieferen B-Ligisten Alemannia Klein-Auheim mit 4:3 gewonnen.

SV Zellhausen - Alemannia Klein-Auheim 4:3 (1:1). Beide Seiten schenkten sich nichts. „Da besteht in allen Bereichen noch erheblicher Verbesserungsbedarf“, stellte SVZ-Trainer Eddy Walz fest. Pech hatten die beiden Klein-Auheimer Dennis Lamprecht (Tritt gegen das Knie) und Tolga Bakar (Tritt auf die Hand), die beide ins Krankenhaus gebracht wurden.

Tore: 1:0 Nietzschmann (26.), 1:1 Crass (30.), 2:1 Gerfelder (33.), 2:3 Güclü (36.), 3:2 Amann (42.), 4:2 Nietzschmann (49.), 4:3 Güclü (59.)

Germania Klein-Krotzenburg - Sportfreunde Seligenstadt 2:1 (0:1). Im mit Spannung erwarteten Topspiel hatten die Sportfreunde zunächst Vorteile und gingen durch ein Abstaubertor durch Patrick Hofmann verdient in Führung (11.). Zwei Minuten zuvor war Sportfreunde-Kapitän Jan Hertrich mit einem Kopfball aus drei Metern noch an Germania-Schlussmann Marcel Aschenbach gescheitert.

Nach der Pause aber steigerte sich Klein-Krotzenburg. Die Germania glich nicht nur aus, sondern erzielte zwei Minuten nach der Ampelkarte für Mirko Zakarija (54.) in Unterzahl noch den Siegtreffer, als Oguz Biricik einen Konter erfolgreich abschloss. Kurz zuvor hatte Seligenstadts Hofmann Marcel Aschenbach schon ausgespielt, doch Abwehrspieler Christian Günsche lenkte den Ball auf der Torlinie noch irgendwie gegen den Pfosten.

„Mit der zweiten Hälfte bin ich extrem zufrieden. Da haben wir die Leidenschaft gezeigt, die uns in der ersten Hälfte und im ersten Spiel gegen Hainstadt gefehlt hat. Wenn man dann in Unterzahl noch gewinnt, ist das besonders schön. Vor allem, weil wir in der vergangenen Saison gegen die Sportfreunde dreimal schlecht ausgesehen haben“, sagte Klein-Krotzenburgs Trainer Wolfgang Kaufmann. Enttäuscht war dagegen Sportfreunde-Trainer Thomas Epp: „Insgesamt war das zu wenig. Die erste Hälfte war gut, aber über 60 Minuten fehlt uns noch die Konstanz.“

Tore: 0:1 Hofmann (11.), 1:1 Günsche (40.), 2:1 Biricik (56.) - Gelb-Rote Karte: Zakarija (54./Klein-Krotzenburg)

Gruppe A

SV Zellhausen - Alem. Klein-Auheim 4:3

1. TSG Mainflingen 2 8:0 6

2. Spvgg. Seligenstadt 2 7:2 6

3. SV Zellhausen 2 4:5 3

4. Alem. Klein-Auheim 2 5:9 0

5. TuS Froschhausen 2 0:8 0

Gruppe B

Klein-Krotzenburg - SF Seligenstadt 2:1

1. Spvgg. Hainstadt 2 4:0 4

2. Teutonia Hausen 2 6:3 4

3. Germ. Klein-Krotzenburg 2 2:1 4

4. Sportfreunde Seligenstadt 2 2:3 1

5. TuS Klein-Welzheim 2 2:9 0

Heute spielen: Mainflingen – Spvgg. Seligenstadt (18.15 Uhr), Hainstadt – Teutonia Hausen (19.30 Uhr) - leo

