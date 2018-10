Bitteres Ende für SV Münster

Münster - Durch zwei Tore kurz vor Schluss verlor der SV Münster in der Fußball-Gruppenliga Darmstadt das Spitzenspiel gegen den Tabellenführer FC Alsbach mit 1:2 (0:0). „Das war extrem bitter.

Nach dem 1:0 hätten wir den Sack zumachen müssen, wir waren überlegen“, sagte Münsters Trainer Naser Selmanaj nach der ersten Heimniederlage.

Die Schlussphase hatte es in sich: In der 84. Minute war Münster durch Arian Sahitolli hochverdient in Führung gegangen. Julian Huther und Sahitolli hatten kurz darauf das 2:0 auf dem Fuß. Dann gelang dem eingewechselten Maurice Götz der Ausgleich (90.). Und in der Nachspielzeit verwandelte Götz auch noch einen Handelfmeter zum schmeichelhaften Sieg für den Tabellenführer. Münsters Martyn Turkowicz hatte im Strafraum Hand gespielt. „Den Elfmeter kann man geben“, sagte Selmanaj.

SV Münster: Petrinec; Wolf, Defigus, Braun, Postall (74. Huther), Arian Sahitolli, Rubic, Schrom, Ott, Biskic (81. Köllhofer), Anton Sahitolli (89. Turkowicz)

Tore: 1:0 Arian Sahitolli (84.), 1:1, 1:2 Götz (90., 90.+2/Handelfmeter) (ey)

