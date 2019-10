Blutleere 03er verlieren 0:5

Aufatmen in Urberach. Die Viktoria mit Andre Schneider (links) und Giuseppe Serra feierte gegen den VfB Ginsheim II mit Jonas Kummer den ersten Sieg nach zehn erfolglosen Spielen. Foto: eyssen

Offenbach – Mit einer 2:3-Niederlage bei der SG Bornheim/GW verpasste Germania Ober-Roden in der Fußball-Verbandsliga Süd die Chance, am spielfreien Spitzenreiter SC 1960 Hanau vorbeizuziehen. Die Germania ist damit bei nur einem Zähler seit drei Runden sieglos.

Hessenliga-Absteiger Spvgg. 03 Neu-Isenburg kassierte nur drei Tage nach dem 0:3 gegen die TS Ober-Roden mit dem 0:5 gegen den neuen Tabellenführer 1. FC 06 Erlensee eine weitere deftige Heimpleite.

Die Turnerschaft verlor bei Rot-Weiß Darmstadt ebenso mit 0:1 wie der JSK Rodgau gegen Rot-Weiss Frankfurt. Viktoria Urberach gewann das Kellerduell gegen den VfB Ginsheim II mit 5:1 und atmete im Kampf um den Klassenerhalt etwas auf.

SG Bornheim/GW - Germania Ober-Roden 3:2 (2:1). „Über 90 Minuten gesehen hatten die Bornheimer die besseren und klareren Chancen“, stellte Ober-Rodens Trainer Fabian Bäcker fest. nach dem frühen 0:1-Rückstand kamen die Gäste besser ins Spiel und glichen durch Jonas Dapp verdientermaßen aus (16.). Nach zwei vermeidbaren Gegentreffern gerieten die Rödermarker aber erneut in Rückstand. In der Schlussphase warf Germania alles nach vorne, es reichte aber nur noch zum 2:3 durch den eingewechselten Samuel Owusu (76.). „Wir hatten auch nicht mehr die ganz große Chance, um das 3.3 zu erzielen. Wir hatten zu wenige Spieler an der Leistungsgrenze, um hier etwas mitzunehmen“, sagte Bäcker.

Germania Ober-Roden: Kahl; Krasniqi (46. Lehnert), Marweg, Bidou, Özgün, Feuchter, Sancak (68. Sumanov), Firat (63. Owusu), Stemann, Dapp, Christophori-Como

Tore: 1:0 Tewelde (11.), 1:1 Dapp (16.), 2:1 Troll (31.), 3:1 Cordes (71.), 3:2 Owusu (76.)

Spvgg. 03 Neu-Isenburg - 1. FC 06 Erlensee 0:5 (0:3). „Das war blutleer und auch in der Höhe verdient. Wir haben keine Einstellung und keine Leidenschaft gezeigt“, war Neu-Isenburgs Trainer Nick Janovsky nach der zweiten Niederlage hintereinander, der dritten im gesamten Saisonverlauf, enttäuscht. Nach 25 Minuten lagen die Hausherren bereits mit 0:3 zurück, die Partie war vorzeitig gelaufen. Erlensee dominierte die Begegnung nach Belieben und legte in der zweiten Hälfte noch zwei Treffer nach. „Zu Rundenbeginn stimmten zwar die Ergebnisse, fußballerisch waren wir aber noch nicht da, wo wir hinwollen. Jetzt stimmen auch die Ergebnisse nicht mehr“, meinte Janovsky.

Spvgg. 03 Neu-Isenburg: Rudolf; Metzler, Diack (46. Budic), Buschmann, Essome, Scheel, Schellhorn, Letellier, Djordjevic (46. Wolfarth), Kalzu (73. Schumacher), Züge

Tore: 0:1 Braun (13.), 0:2 Lüdke (22.), 0:3 Braun (25.), 0:4 Niegisch (63.), 0:5 Lüdke (79.)

Rot-Weiß Darmstadt - TS Ober-Roden 1:0 (1:0). Beide Mannschaften vergaben gleich zu Beginn eine Großchance. Ein Patzer von TSO-Torhüter Niklas Schwaar bescherte Darmstadt das Führungstor (22.), dagegen scheiterte Ober-Rodens Tim Schöppner im Eins-gegenEins an RW-Torhüter Tom Henssel (29.). Nach dem Seitenwechsel vergaben die Ober-Rodener durch Lucas Sitter zwei weitere sehr gute Chancen. Der TSO war das schwere Donnerstagsspiel in Neu-Isenburg nicht anzumerken, „die Jungs haben in der zweiten Hälfte sogar noch einmal was drauf gepackt“, war TSO-Trainer Bastian Neumann nicht unzufrieden. Nur zum möglichen Punktgewinn reichte es nicht.

TS Ober-Roden: Schwaar; Wolf, Strauss, T. Barak (80. G. Barak), Hesse, Gick, M. Barak (64. Henkel), Schultheis, Schöppner (64. Waas), Gotta, Sitter

Tor: 1:0 Wembacher (22.)

JSK Rodgau - Rot-Weiss Frankfurt 0:1 (0:1). „Ich bin schon ein bisschen frustriert“, gab JSK-Trainer Andreas Humbert zu, „wir haben viele gute Möglichkeiten vergeben.“ Der Jügesheimer Trainer zählte im ersten Abschnitt „vier exzellente“ Chancen für seine Farben, die allerdings ungenutzt blieben. Dagegen nutzten die Gäste, die guten Fußball spielten, aber oft den nötigen Zug Richtung Tor vermissen ließen, ihre einzige Möglichkeit im ersten Durchgang durch Leon Gallm zum 0:1 (37.). Nach der Pause vergaben die Hausherren durch Clemens Freitag und den eingewechselten Dennis Profumo zwei weitere dicke Chancen, doch auch die Rot-Weissen hatten bei ihren Kontern den zweiten Treffer auf dem Fuß. „Ein Punkt wäre auf jeden Fall verdient gewesen. Wenn wir in Führung gehen, gewinnen wir das Spiel auch. In der Abwehr haben wir das sehr ordentlich gemacht, aber vorne müssen wir unsere Chancen nutzen. Das ist insgesamt ärgerlich“, meinte Humbert. Einen starken Eindruck beim JSK hinterließ Innenverteidiger Dennis Binder bei seinem Startelf-Comeback (in einem Punktspiel) nach rund zehn monatiger Pause aus gesundheitlichen Gründen.

JSK Rodgau: Czaronek; Binder, Dejanovic, Köhler, Kunth, Ballesteros (68. Hitzel), Bleibdrey, Freitag, Neteoui Flores (75. Konstantinidis), Enders, Hulaj (46. Profumo)

Tor: 0:1 Gallm (37.)

Viktoria Urberach - VfB Ginsheim II 5:1 (1:0). „Das war schon ein Riesenfels, der uns da vom Herzen gefallen ist“, meinte Viktoria-Trainer Jens Wöll nach dem ersten Dreier nach zehn sieglosen Partien. Wie bereits in den vergangenen Begegnungen ließen die Rödermarker in der Defensive wenig zu. Nach ein, zwei vergebenen guten Möglichkeiten im ersten Durchgang „haben wir uns endlich einmal belohnt“, sagte Wöll. Mit einem Doppelschlag kurz nach der Pause bogen die Hausherren endgültig auf die Siegerstraße ein, auf das 3:1 antwortete Urberach bereits im Gegenzug mit dem vierten Treffer, sodass die Partie nach nicht einmal einer Stunde bereits entschieden war. Anschließend wechselte die Viktoria durch, um Kräfte zu sparen. „Und die Spieler, die auf der Bank saßen, hatten sich ihren Einsatz durch gute Trainingsleistungen verdient“, sagte Wöll. Patryk Czerwinski feierte nach seinem Handbruch zu Rundenbeginn in den letzten Minuten sein Kurzcomeback.

Viktoria Urberach: Schickedanz; S. Yildirim, Piarulli, Serra, Puls, Schneider, M. Yildirim, Medina Nunez (68. Amallah), Alempic (86. Czerwinski), Hochstein (79. Khan), Di Maria

Tore: 1:0, 2:0 Alempic (40., 50.), 3:0 André Schneider (53.), 3:1 Kummer (55.), 4:1 Hochstein (56.), 5:1 Mehmet Yildirim (86.) leo

Quelle: op-online.de