Brandt bewahrt die Nerven

Die Babenhausener Lukas Schmitt (Nr. 26) und Marc Rattles (Nr. 32) versuchen, Phil-Lukas Ljubic am Wurf zu hindern. - Foto: Klemenz

Babenhausen - Mit einem furiosen Endspurt sicherte sich Rot-Weiß Babenhausen in der Handball-Oberliga Hessen mit einem 4:1-Lauf in den letzten drei Minuten gegen Klassenprimus TSG Bürgel mit einem 29:29 (14:16) noch einen Punktgewinn und schloss damit im Kampf um den Klassenerhalt zur MT Melsungen II und dem TV Büttelborn auf.

Bürgel bleibt Spitzenreiter, der Vorsprung auf die ESG Gensungen/Felsberg beträgt nach nur einem Punkt aus den jüngsten beiden Partien aber nur noch einen Zähler. .

In der dramatischen Schlussphase glichen die Hausherren nach einem 25:28-Rückstand zum 28:28 aus. 30 Sekunden vor Spielende brachte Nils Lenort die Offenbacher mit seinem siebten Siebenmetertreffer wieder in Führung, kassierte aber Sekunden später eine Zeitstrafe. Zehn Sekunden vor Spielende bewahrte Simon Brandt beim Strafwurf die Nerven und traf für die Gastgeber zum 29:29.

„Das war eine absolute Willensleistung“, freute sich Babenhausens Trainer Oliver Schulz über den Punkt. Enttäuscht war dagegen Bürgels Trainer Andreas Kalman: „Wir waren nicht abgeklärt genug. Normalerweise sage ich das nicht, aber da waren auch einige kuriose Schiedsrichterentscheidungen dabei.“

Babenhausen erwischte vor 100 Zuschauern den besseren Start und hatte in der ersten Hälfte lange Zeit knapp die Nase vorne, ehe Bürgel einen 11:13-Rückstand in der 26. Minute in eine 14:13-Führung umwandelte. Babenhausen agierte fast durchgängig mit einem siebten Feldspieler, dagegen fand Bürgel lange Zeit keine Lösung.

„Nach der Pause haben wir das gestützt auf eine gute Torwartleistung von Marvin Hoppenstaedt besser gemacht“, meinte Kalman. Sieben Minuten vor Spielende führte die TSG mit 26:22, die Partie schien entschieden. Doch Babenhausen bäumte sich noch einmal gegen die Niederlage auf. „Bürgel hat uns zwei Bälle geschenkt und die haben wir genutzt. Wenn man sieben gegen sechs spielt, muss man sehr diszipliniert spielen, das ist uns gelungen“, erklärte Schulz, „und wir waren sehr clever.“ Kalman sagte: „Wenn du drei Minuten vor Spielende mit drei Toren führst, musst du das eigentlich heimfahren.“

Während das Punktspieljahr für Bürgel bereits beendet ist, gastiert Babenhausen am Samstag noch beim punktgleichen Aufsteiger in Büttelborn.

Spielfilm: 3:2 (6.), 4:4 (8.), 6:4 (10.), 8:5 (11.), 10:7 (15.), 10:9 (18.), 13:11 (21.), 13:14 (26.), 14:16 - 16:19 (36.), 18:19 (40.), 18:22 (43.), 22:24 (51.), 22:26 (53.), 24:27 (55.), 25:28 (57.), 28:28 (60.), 28:29 (60.), 29:29

Zeitstrafen: 6:6 - 7m: 4/6 - 7/7

Rot-Weiß Babenhausen: Goder, Oldach; Drews (3), Brandt (7/2), Horikawa, Kirchherr (6), Holschuh, Raschke (1), Sillari (2), Schmitt (5), Ratley (2), Eisenhuth (3/2)

TSG Bürgel: Hoppenstaedt, Gezer; Bube, Kaiser, Käseberg, Müller (4), Brühl (2), Kretschmann (1), Wagenknecht (2), Hofmann (2), Lenort (12/7), Cohen (4), Ljubic, Lehmann (2) J leo

Quelle: op-online.de