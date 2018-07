Mit Brasilianer zum Klassenerhalt

Rödermark - Beim Rödermarker Trio in der Fußball-Verbandsliga hat sich personell einiges getan in der Wechselperiode. Germania Ober-Roden vermeldet sogar einen Zugang aus Brasilien. Die TS Ober-Roden verlor wichtige Stammkräfte.

Für den FC Germania Ober-Roden war die vergangene Saison in der Fußball-Verbandsliga Süd eine sehr erfolgreiche: Der Aufsteiger belegte nicht nur den fünften Tabellenplatz, sondern landete auch vor den beiden Rödermark-Rivalen TS Ober-Roden (8.) und Viktoria Urberach (12.). Im Gegensatz zu den beiden Rivalen gab es im Kader des FC Germania vor Beginn der Saison 2018/2019 nur wenige Änderungen. Eines haben alle drei Rödermarker Vereine gemeinsam: das Saisonziel „Klassenerhalt“. Je früher, desto besser.

Die Germania verpflichtete in Marius Heinlein (JSK Rodgau, ehemals Sportfreunde Seligenstadt) und Marvin Schürmann (Rot-Weiß Walldorf, stieg mit Viktoria Urberach 2016 in die Hessenliga auf und wechselte dann zum SC Hessen Dreieich) zwei Torhüter. Mittelfeldspieler Vassilios Porporis schnürte ebenfalls schon für die Urberacher die Kickstiefel und spielte zuletzt für den Ligarivalen SC 1960 Hanau. In Michel Feuchter und Jonas Dapp wechselten zwei Jugendspieler von der SG Rosenhöhe an die Frankfurter Straße. „Die beiden haben schon vor einigen Jahren in der Jugend unter Adi Akinwale trainiert und wollten unbedingt hierher“, betont Germania-Präsident Norbert Rink.

Der interessanteste Neuzugang dürfte allerdings der Brasilianer Nestor Arnhold Junior sein, der bereits im April aus seinem Heimatland nach Deutschland kam und hier studieren will. Seine Tante lebt seit knapp 30 Jahren in Waldacker - Arnhold Junior wohnt nun bei ihr und will der Germania mit brasilianischem Flair zum Klassenerhalt verhelfen.

Die Turnerschaft Ober-Roden musste in Torjäger Feta Suljic (Hanau 93) sowie Dejan Djordjevic (Spvgg. 03 Neu-Isenburg) und Oliver Pandov (Rot-Weiß Hadamar), die beide in die Hessenliga wechselten, einige Stammkräfte ziehen lassen. Im Gegenzug verpflichteten die Ober-Rodener, bei denen der langjährige U19-Trainer Bastian Neumann die Nachfolge von Interimstrainer Zivojin Juskic (gleichzeitig Sportlicher Leiter) antrat, auch einige Hochkaräter. Innenverteidiger Sebastian Jung kehrte über die Stationen Sportfreunde Seligenstadt und JSK Rodgau zur Turnerschaft zurück. Zurück an alter Wirkungsstätte ist auch Mario Gotta. Nach zwei Jahren und 37 Punktspieltoren für den Darmstädter Gruppenligisten Rot-Weiß Walldorf will der 28-Jährige ab sofort wieder für die Turnerschaft seine Tore erzielen. Noch ein bisschen weiter vorne spielt Tim Kalzu. 2017 wechselte der Stürmer vom Offenbacher Kreisoberligisten SG Egelsbach zu Viktoria Urberach, erzielte gleich in seinem ersten Verbandsliga-Jahr 21 Treffer. Nun stürmt er für die Turnerschaft.

Viktoria Urberach sicherte sich in der abgelaufenen Saison erst am letzten Spieltag den Klassenerhalt. Vor allem der zu kleine Kader wäre den Urberachern beinahe zum Verhängnis geworden. Verständlich, dass Lars Schmidt, der Ende November vergangenen Jahres den Trainerposten beim FC Viktoria übernahm, Wert darauf legte, den Kader in der Breite besser aufzustellen. Und auch in Sachen Qualität hat sich einiges getan. Abwehrspieler Domagoj Filipovic und Offensivmann Anastasios Keoseoglu kommen vom Neu-Hessenligisten FV Bad Vilbel. Keoseoglu spielte in seiner Jugend ebenso für Kickers Offenbach wie die Offensivkräfte Jürgen Bufi (FC Hochstadt), Marco di Maria (SG Bad Soden) und Nicola Jürgens, der vergangenen Saison dem Regionalliga-Kader des OFC angehörte, dort aber keine Rolle spielte (viermal eingewechselt).

Auf die Routine von Abwehrspieler Michele Piarulli setzte Schmidt bereits zu gemeinsamen Zeiten bei der TGM SV Jügesheim und den Sportfreunden Seligenstadt. Angesichts des breiteren Kaders herrscht bei der Viktoria ein gesunder Konkurrenzkampf. „Die Mannschaft ist wettbewerbsfähig“, stellte Lars Schmidt nach den jüngsten Testspielsiegen gegen die Gruppenligisten Kickers Obertshausen (3:0) und SV Pars Neu-Isenburg (2:0) fest, obwohl zu dem Zeitpunkt noch sechs, sieben mögliche Stammspieler fehlten.

Germania Ober-Roden

Zugänge: Marius Heinlein (JSK Rodgau), Marvin Schürrmann (Rot-Weiß Walldorf), Michel Feuchter, Jonas Dapp (beide SG Rosenhöhe U19), Iven Luca Schmitt (SV Neuhof), Nestor Arnhold Junior (ohne Verein), Vassilios Porporis (SC 1960 Hanau)

Abgänge: Daniel Souto (SKV Büttelborn), Attila Yilmaz (Teutonia Hausen), Christoph Kahl (unbekannt)

TS Ober-Roden

Zugänge: Moritz Schlögl (Germania Großkrotzenburg), Sebastian Jung (JSK Rodgau), Mario Gotta (Rot-Weiss Walldorf), Tim Kalzu (Viktoria Urberach), Erik Gorzawski, Emil Herrchen, Luca Wenzel, Lucas Sitter, Serkan Kozlu (alle eigene U19)

Abgänge: Dejan Djordjevic (Spvgg. 03 Neu-Isenburg), Feta Suljic (FC Hanau 93), Ali Kazimi (Viktoria Griesheim), Felix Schwab (2. Mannschaft), Lewin Blahut (Teutonia Hausen), Oliver Pandov (Rot-Weiß Hadamar), Max Enders (TSG Messel), Dennis Profumo (JSK Rodgau), Danilo Pantic, Helal Hosseini (beide unbekannt)

Viktoria Urberach

Zugänge: Domagoj Filipovic, Anastasios Keoseoglu (beide FV Bad Vilbel), Nicola Jürgens (Kickers Offenbach), Michele Piarulli, Alessandro Ruggeri (beide Fortuna Offenbach), Mehmet Yildirim (SG Sandbach), Jürgen Bufi (FC Hochstadt), Marco di Maria (SG Bad Soden)

Abgänge: Tim Kalzu (TS Ober-Roden), Youssef Mokhtari (SV 07 Raunheim), Tom Niegisch (1. FC 06 Erlensee), Paul Schüler (FV Eppertshausen), Umut Toprak (JSK Rodgau), Nils Wolf (SV Münster) - leo

Quelle: op-online.de