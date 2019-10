Breite des TSG-Kaders gibt den Ausschlag

Offenbach – Mit dem 33:27-Sieg gegen Aufsteiger HSG Breckenheim/Wallau/Massenheim fand die TSG Bürgel in der Handball-Oberliga in die Erfolgsspur zurück, feierte im vierten Spiel den dritten Sieg.

Dagegen war Rot-Weiß Babenhausen beim Titelaspiranten in Gensungen chancenlos und wartet mit nun 1:7 Punkten weiter auf den ersten Saisonsieg.

TSG Bürgel - HSG Breckenheim/Wallau/Massenheim 33:27 (16:13). „Die Zeiten, in denen wir guten Handball spielen, werden länger“, meinte TSG-Trainer Andreas Kalman. 20 Minuten lang taten sich die Offenbacher schwer, verwarfen einige freie Bälle. Dann aber zogen die Gastgeber nach einem 8:10-Rückstand (20.) mit einem 8:1-Lauf zum 16:11 davon, erzielten in dieser Phase sogar zwei Treffer in Unterzahl. „Entscheidend war die Breite des Kaders“, stellte Kalman fest. Während die Gäste durch ihre Wechsel an Qualität verloren, hielten die Hausherren ihr Niveau und damit den Aufsteiger auf Distanz. „Alle, die fit waren, kamen zum Einsatz und haben miteinander gespielt“, lobte Kalman. Weil Chris Hofmann verletzt ausfiel, wechselten sich zunächst die Rückraumspieler Markus Wagenknecht und Timo Cohen auf Rechtsaußen ab. Später übernahm dann Luca Morgano aus der zweiten Mannschaft diesen Part und steuerte einen Treffer zum Erfolg bei.

Spielfilm: 5:2 (5.), 5:7 (12.), 7:9 (16.), 8:10 (20.), 13:10 (24.), 16:11 (28.), 16:13 - 20:13 (36.), 23:18 (43.), 29:22 (53.), 33:27

Zeitstrafen: 2:1 - 7m: 0/0 - 3/5

TSG Bürgel: Hoppenstaedt, Gezer; Kaiser (1), Georg (1), Ahouansou (3), Pjanic (2), Morgano (1), Kretschmann (10), Wagenknecht (4), Lenort (2), Cohen (2), Ljubic (2), Lehmann (5)

ESG Gensungen/Felsberg - Rot-Weiß Babenhausen 39:24 (18:13). 21 Minuten lang hielt Babenhausen, ohne die verletzten Marc Ratley (Bänderriss) und Torhüter Dominik Goder (Kapselriss im Finger) beim Favoriten mit, ehe sich die Gastgeber mit einem 4:0-Lauf auf 16:11 absetzten und nach der Pause direkt einen weiteren 4:0-Lauf nachlegten.

„Wir wollten Gensungen mit verschiedenen Abwehrformationen immer wieder vor neue Aufgaben stellen“, sagte Babenhausens Trainer Panagiotis Nastos. Das gelang vor allem mit einer 3-2-1-Deckung und dem siebten Feldspieler gut. „Aus dieser Phase hätten wir mehr machen können“, sagte Nastos. Allerdings machten die Gäste zu viele technische Fehler, die immer wieder zu Tempogegenstößen führten, 16 waren es am Ende insgesamt.

Spielfilm: 3:0 (4.), 8:4 (12.), 12:9 (19.), 12:11 (21.), 16:11 (27.), 18:13 - 22:13 (33.), 25:14 (39.), 29:17 (45.), 33:21 (52.), 37:21 (56.), 39:24

Zeitstrafen: 4:3 - 7m: 2/2 - 4/6

Rot-Weiß Babenhausen: Oldach, Schlett; Jusys (1), Drews (3), Krause (1), Horikawa, Kirchherr (1), Baum (1), Habenicht (1), Sillari, Schmitt (7), Mann (9/4), Buchinger leo

