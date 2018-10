Mit breiter Brust nach Leutershausen

Offenbach - Nach der Galavorstellung gegen Spitzenreiter Eisenach wollen die Drittliga-Handballer der HSG Rodgau Nieder-Roden nun auch auswärts endlich doppelt punkten. Die HSG Hanau will nach der unglücklichen Niederlage in Bruchköbel ihre imponierende Heimserie ausbauen.

SG Leutershausen - HSG Rodgau Nieder-Roden (Sa., 19 Uhr). „Prinzipiell ist es möglich, auch in Leutershausen zu gewinnen“, sagt Nieder-Rodens Trainer Jan Redmann. Während die Überflieger aus Eisenach und Nußloch, aber auch Eintracht Baunatal, auf eigenem Parkett kaum zu bezwingen sein dürften, fahren die Rodgauer – gerade nach dem überzeugenden 23:19 gegen Eisenach – mit breiter Brust nach Mittelfranken. Natürlich sind sich die Rodgauer der Schwere der Aufgabe im Verfolgerduell Fünfter gegen Vierter bewusst. Nach Erlangen und Eisenach trifft die HSG zum dritten Mal hintereinander auf einen körperlich sehr starken Gegner, „der sehr vieles über den siebten Feldspieler löst“, erklärt Redmann.

Obwohl der Traditionsklub über eine große Fankultur verfügt und trotz fast ausschließlich sehr junger Zugänge einen guten Start hinlegte, „muss es unser Ziel sein, auch auswärts zu punkten. Wir wollen uns auf jeden fall besser präsentieren als bisher“, meint Redmann. Bei einem Unentschieden und zwei Niederlagen warten die Nieder-Rodener auswärts noch auf den ersten Saisonsieg. Nach einem Start mit 1:3 Punkten gewann Leutershausen fünfmal hintereinander, ehe die Erfolgsserie am vergangenen Wochenende mit einer 26:31-Niederlage bei der SG Nußloch riss.

Personell schöpfen die Rodgauer aus den Vollen, bis auf den Langzeitverletzten Felix Hain sind alle Spieler fit und brennen darauf, die gute Leistung aus der Partie gegen Eisenach auch auswärts zu bestätigen.

HSG Hanau - MSG Groß-Bieberau/Modau (So., 17 Uhr). Nach einem enttäuschenden Saisonstart mit nur einem Punkt aus den ersten sechs Partien „befindet sich Groß-Bieberau im Aufwind“, sagt Hanaus Trainer Patrick Beer mit Blick auf die jüngsten beiden Siege des südhessischen Rivalen, der sich mit den Erfolgen in Coburg (26:17) und gegen Leipzig (22:21) im Kampf um den Klassenerhalt etwas Luft verschafft hat. Wobei das ursprüngliche Saisonziel der Groß-Bieberauer deutlich weiter oben anzusiedeln ist.

„Nominell hat Groß-Bieberau eine sehr gute Mannschaft“, warnt Beer. Die haben – nominell – auch die Grimmstädter, die sich aber weiterhin mit großen Personalsorgen herumschlagen müssen. „Mit denen, die da sind, wollen wir das Beste herausholen“, sagt Beer. Jannik Ruppert reihte sich mit einem Mittelhandbruch – zugezogen im Derby gegen Gelnhausen – in die Liste der Langzeitausfälle ein. Patrick Pareigis saß zuletzt in Bruchköbel immerhin wieder auf der Bank, soll die Hanauer gegen Groß-Bieberau zumindest in der Abwehr unterstützen. „Wir haben alles hochgezogen und reaktiviert was geht. Und unsere erste Sieben ist immer noch stark genug“, blickt Beer voraus. Viel passieren darf allerdings nicht mehr.

Die Grimmstädter setzen auch gegen die „Falken“ auf ihre Heimstärke. 19 Siege und zwei Unentschieden lautet die imponierende Bilanz der Hanauer vor eigenem Publikum, die letzte Niederlage in der Mainz-Kinzig-Halle datiert vom 26. März 2017 gegen den HC Elbflorenz. Die Dresdener spielen mittlerweile in der 2. Liga. „Und wir setzen auf den Blauen Block“, hofft Beer auf die Unterstützung der Fans. J leo

