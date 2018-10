Bürgel baut Startbilanz aus - 29:27

Gensungen J „Das war ein verdienter Sieg, aber ich denke, wir können es noch besser“, sagte Andreas Kalman, Trainer beim Handball-Oberligisten TSG Bürgel, nach dem 29:27 (12:13)-Sieg bei der ESG Gensungen/Felsberg, mit dem die Offenbacher ihre Startbilanz auf 6:2 Punkte ausbauten und nun mit großem Selbstvertrauen dem Spitzenspiel gegen den TV Kirchzell am Sonntag entgegenschauen.

„Wir sind super gestartet, die haben gegen unsere Abwehr keine Lösungen gefunden. Wir hätten höher als 8:3 führen können“, meinte Kalman. Nach einem 1:2-Rückstand waren die Bürgeler mit einem 6:0-Lauf davongezogen, ehe sich beim 6:11 das Blatt wendete. Die TSG war sich ihrer Sache ein wenig zu sicher, „Gensungen hat von unseren vielen technischen Fehlern im Angriff gelebt“, erklärte Kalman. Die Hausherren legten ihrerseits einen 6:0-Lauf hin und hatten beim 12:11 die Begegnung gewendet.

„Aber wir haben gut reagiert“, sagte Kalman über den zweiten Durchgang, in dem die Gäste in Marvin Hoppen-staedt einen starken Rückhalt im Tor hatten. „Wir können in jedem Spiel 60 Minuten Gas geben“, zeigte sich Kalman mit dem Fitnesszustand seiner Mannschaft sehr zufrieden. „Und in der entscheidenden Phase hat dann Tobias Lehmann zweimal getroffen“, sagte der TSG-Trainer. Während die Offenbacher nach dem 24:24 durch Lehmann (2) und Markus Wagenknecht dreimal erfolgreich waren, vergaben die Hausherren einen Siebenmeter. Drei Minuten vor Spielende war die Begegnung damit entschieden. 50 Sekunden vor Spielende baute die TSG den Vorsprung nochmals auf vier Tore aus, ehe Gensungen mit zwei Toren noch etwas Ergebniskosmetik betrieb. „Wir haben zwei-, dreimal höher geführt, daher war der Sieg verdient“, zeigte sich Andreas Kalman mit dem dritten Erfolg im vierten Spiel zufrieden.

Spielfilm: 2:1 (4.), 2:7 (13.), 6:11 (23.), 12:11 (29.), 13:12 - 14:15 (39.), 17:15 (42.), 18:19 (46.), 23:22 (52.), 23:24 (54.), 24:24 (54.), 24:27 (57.), 25:29 (60.), 27:29

Zeitstrafen: 2:2 - 7m: 4/6 - 2/3

TSG Bürgel: Hoppenstaedt, Gezer; Kaiser (1), Käseberg (n.e.), Müller (3), Brühl (n.e.), Kretschmann (6), Wagenknecht (4/2), Hofmann (5), Lenort (3), Cohen (3), Ljubic (1), Lehmann (3) - leo

Quelle: op-online.de