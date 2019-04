TSG Bürgel von Beginn an klar das bessere Team

Hüttenberg – Im Meisterschaftsrennen ließen es die beiden Topteams der Handball-Oberliga Hessen mächtig krachen.

Der Tabellenzweite TSG Bürgel gewann bei Schlusslicht TV Hüttenberg II überlegen mit 29:19 (16:8), doch auch Spitzenreiter TV Kirchzell gab sich keine Blöße und schoss die HSG Wettenberg mit 37:17 vom Parkett. In der Tabelle liegen die Unterfranken damit vor dem letzten Spieltag weiterhin einen Punkt vor Bürgel.

„Wir waren körperlich klar überlegen und die klar bessere Mannschaft“, sagte TSG-Trainer Andreas Kalman. Und mit einem 5:0-Start zeigten die Offenbacher schnell auf, wohin die Partie an diesem Abend laufen würde. Bürgel dominierte von Beginn an sicher die Partie, „die dann vor sich hin plätscherte“, sagte Kalman. Dass in Phil-Lukas Ljubic der Abwehrchef der Offenbacher verletzungsbedingt fehlte, fiel gegen die schwachen Hausherren nicht ins Gewicht. In der zweiten Hälfte kam Hüttenberg nochmals auf sechs Tore heran, mehr war für das Schlusslicht nicht möglich. Bürgel wechselte munter durch, Stammspieler Nils Lenort durfte sich ausruhen, Lukas Georg sammelte dafür fleißig Einsatzzeiten. „Wir haben verdient gewonnen, auch in der Höhe“, zeigte sich Kalman zufrieden.

Zum Rundenabschluss erwarten die Bürgeler am Samstag die MSG Umstadt/Habitzheim, die nach dem jüngsten 27:22-Sieg gegen die HSG Eintracht/VfR Wiesbaden den Klassenerhalt endgültig sicher hat und befreit aufspielen kann.

Spielfilm: 0:5 (7.), 4:8 (18.), 6:12 (24.), 8;16 - 11:21 (39.), 14:21 (42.), 18:24 (52.), 18:28 (55.), 19:29

Zeitstrafen: 2:3 - 7m: 4/5 - 1/2

TSG Bürgel: Hoppenstaedt, Gezer (n.e.), Bube, Kaiser (1), Georg, Käseberg (1), Müller (2), Brühl, Kretschmann (8), Wagenknecht (2), Hofmann (4), Lenort (2/1), Cohen (4), Lehmann (5) leo

Quelle: op-online.de