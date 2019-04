Bürgel holt Abwehrchef mit Drittligaerfahrung

Offenbach – Unabhängig von der Ligenzugehörigkeit verstärkt sich die TSG Bürgel, Tabellenzweiter der Handball-Oberliga Hessen, für die kommende Runde mit den Drittliga-erfahrenen Edi Pjanic (SG Bruchköbel) und Yannick Ahouansou (HSG Hanau).

„Ich war von den Gesprächen mit beiden Spielern positiv überrascht. Beide haben richtig Bock, sich in Bürgel weiterzuentwickeln“, sagt TSG-Trainer Andreas Kalman, „beide verbessern unseren Kader nicht nur in der Breite, sondern auch in der Spitze.“ In Edi Pjanic (25, Rückraum links) gewinnt Bürgel einen gestandenen Abwehrchef mit zwei Jahren Erfahrung in der 3. Liga hinzu. Seine handballerische Ausbildung durchlief er bei der HSG Dutenhofen/Münchholzhausen, wo er nach seiner Zeit in der A-Jugend-Bundesliga den Sprung in den Oberliga-Kader schaffte. Zudem nahm er regelmäßig am Training des Bundesligisten HSG Wetzlar teil.

Yannick Ahouansou (20, Kreisläufer) durchlief in Hanau die gesamte Jugend, spielte dort in der A-Jugend-Bundesliga und bei den Aktiven in der Landesliga. Auch in der 3. Liga sammelte er bereits einige Erfahrungen. „Uns ging es vorrangig um die Abwehr“, sagt Kalman. Die beiden Zugänge sollen der Abwehr mehr Stabilität verleihen und dort für mehr Entlastung sorgen. „Wir setzen unserer Philosophie entsprechend auch weiterhin auf junge Spieler aus der Region und stellen eine Mannschaft auf, mit der sich jeder im Verein und unsere Zuschauer identifizieren können“, verspricht TSG-Teammanager Sven Lenort. leo

