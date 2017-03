Aus Bürgel in die 3. Liga

offenbach - Die Entscheidung ist gefallen. Der 18 Jahre alte David Rivic, mit 83 Toren in 19 Spielen zweitbester Torschütze der TSG Bürgel, verlässt den Handball-Oberligisten im Sommer und wechselt zur MSG Groß-Bieberau/Modau II. „Ich traue mir die 3.

Liga zu, und dieses Gesamtpaket hat gepasst“, sagt Rivic vor dem Spiel am Sonntag, 18 Uhr, gegen die HSG Dutenhofen/Münchholzhausen, Wetzlars Bundesliga-Reserve.

Rivic wohnt zurzeit noch in Offenbach und studiert in Darmstadt. Er zieht zur neuen Saison dann auch nach Groß-Bieberau, der Weg zur Uni beträgt statt 30 nur noch knapp 15 Kilometer. Und auch der finanzielle Aspekt scheint zu stimmen für den Kreisläufer, der in der Abwehr im Mittelblock spielt.

Die MSG Groß-Bieberau/Modau belegt vor der Partie am Samstagabend in Burgwedel den fünften Platz in der 3. Liga Ost, auf Augenhöhe mit der HSG Rodgau Nieder-Roden. Bürgels neuer Trainer Oliver Lücke wechselt zur neuen Saison ebenfalls zur MSG Groß-Bieberau/Modau, das stand aber bereits zu Beginn seines Engagements vor wenigen Wochen in Bürgel fest. Der neue TSG-Trainer habe mit seiner Entscheidung aber nichts zu tun gehabt, betont Rivic.

Er freue sich auf „hoffentlich viel Einsatzzeit in Groß-Bieberau“, will aber bis zum Ende alles geben für die TSG, den Tabellensechsten. Dutenhofen belegt Platz drei und hat das Hinrundenspiel mit 34:30 gewonnen. - app

Quelle: op-online.de