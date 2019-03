Bürgel nur noch einen Punkt hinter Kirchzell

Melsungen – Mit einem hart umkämpften 33:31 (16:16)-Sieg bei der Bundesliga-Reserve der MT Melsungen verkürzte die TSG Bürgel in der Handball-Oberliga Hessen den Rückstand auf Spitzenreiter TV Kirchzell (29:29 bei der MSG Umstadt/Habitzheim) drei Spieltage vor Rundenende auf einen Punkt.

„Wir haben sehr gut gekämpft und spielerisch deutlich mehr Akzente gesetzt als zuletzt gegen Büttelborn“, meinte TSG-Trainer Andreas Kalman. Melsungen kassierte damit nach zuvor sechs Siegen vor eigenem Publikum wieder eine Heimniederlage. .

Allerdings erwischten die Hausherren den besseren Start, führen mit 4:1 und nach zehn Minuten mit 7:2. Dann aber kämpften sich die Offenbacher in die Partie und glichen mit einem 3:0-Lauf nach 21 Minuten beim 11:11 erstmals aus. Beim 15:14 (29.) lag die TSG erstmals vorne, mit einem 16:16 ging es in die zweite Hälfte. Hier verletzte sich Linksaußen Felix Brühl und Lars Kretschmann kehrte auf das Parkett zurück. Und der ehemalige Wiesbadener verwertete auf einmal die Bälle, die er in der ersten Hälfte noch verballert hatte. „Wir haben uns dann kontinuierlich abgesetzt“, zeigte sich Bürgels stellvertretender Abteilungsleiter Hans Kaiser zufrieden. Bürgel zog kurz vor Spielende bis auf vier Tore davon, das war die Vorentscheidung. „Der Sieg war hart erkämpft, aber verdient“, meinte Kalman.

TSG Bürgel: Hoppenstaedt (2), Gezer; Bube (n.e.), Kaiser (3), Georg (n.e.), Käseberg, Müller (5), Brühl (1), Kretschmann (5), Wagenknecht (2), Hofmann (1), Lenort (7/2), Cohen (5), Ljubic (2) leo

Quelle: op-online.de