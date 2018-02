Bei TSG Bürgel „passt einfach alles“

Offenbach - Durch einen Pflichtsieg festigten die Handballerinnen der HSG Rodgau Nieder-Roden ihren Platz im Mittelfeld der Oberligatabelle. Die TSG Bürgel bleibt nach einem klaren Heimsieg Spitzenreiter der Landesliga.

Oberliga

HSG Rodgau Nieder-Roden – HSG Sulzbach/Leidersbach 32:24 (16:14): Rodgau ließ in der ersten Hälfte einige Chancen liegen, so dass der Vorletzte aus Sulzbach im Spiel blieb. Erst nachdem die Gäste in der 47. Minute ausglichen, ging ein Ruck durch die Rodgauer Mannschaft. Torfrau Zorana Jurcevic war in der Schlussphase kaum zu überwinden. Mit einem 6:0-Lauf binnen sieben Minuten entschieden die Gastgeberinnen das Spiel für sich. „Wir waren die bessere Mannschaft, auch wenn wir Licht und Schatten hatten“, meinte Nieder-Rodens Trainer Florian Lebherz.

Spielfilm: 1:0, 3:5, 5:5, 11:9, 13:12, 16:14 – 16:15, 20:18. 22:22, 28:22, 30:23, 32:24

Zeitstrafen: 4:6 – 7m: 9/10 – 3/6

HSG Rodgau Nieder-Roden: Kretzschmar, Jurcevic, Magnago (7/6), Passing, Subay (2), Heßler (10), K. Keller (2/1), Artero (3/2), Stöhrer, Bretz (8), Schwarzkopf, Stenger, Göbel

Landesliga

TSG Offenbach-Bürgel – TV Langenselbold 26:20 (13:10). Die starke Offenbacher Torhüterin Marion Fenn machte den Kasten dicht. Auch die 6:0-Abwehr stand stabil. Zudem überzeugte der Tabellenführer durch ein strukturiertes, lauffreudiges Angriffsspiel, in dem sich Judith Kirschig und Sonja Müller immer wieder in Szene setzten. „Es hat einfach alles gepasst“, sagte TSG-Spielertrainerin Marion Fenn nach dem Sieg gegen den Tabellendritten.

Spielfilm: 0:2, 3:2, 5:5, 8:5, 11:7, 13:10 - 14:10, 18:13, 19:16, 21:17, 21:19, 22:20, 26:20 - Zeitstr.: 2:2 - 7m: 3/6 - 1/5

TSG Offenbach-Bürgel: Kroth, Fenn, E. Specht, Giegerich (6), Schneider (2), Kopp, Hoffmann, Hoddersen (5), Hof (3/2), Tabery (3), Müller (2), Kirschig (5/1)

TV Kirchzell – FSG Dieburg/Groß-Zimmern 39:19 (17:11). Nach dem zuletzt guten Spiel in Bachgau enttäuschte die FSG im Kollektiv. Vorne schloss das Team zu schnell ab, hinten macht es zu viele leichte Würfe zugelassen. „Ich verlange von jedem deutlich mehr – egal ob im Training, auf der Bank oder auf dem Spielfeld“, war FSG-Trainer Robert Linek sauer.

Spielfilm: 4:1, 7:5, 10:5, 17:11 – 17:12, 21:12, 26:14, 29:15, 35:18, 39:19

Zeitstrafen: 4:6 – 7m: 3/6 – 3/4

Groß-Zimmern/Dieburg: Schütz, Knell , Gareis (1), Danz (1), Untch (2), Kurz (2), Ühlein, Böttcher (2), Heinze (2), Rausch (4), Coors (4), Schneider (1) (mag)

