Bürgel rutscht nach 23:29 auf Platz zwei ab

Dotzheim – Führungswechsel an der Tabellenspitze der Handball-Oberliga Hessen: Während der seitherige Spitzenreiter TSG Bürgel bei der TuS Dotzheim mit 23:29 (9:10) die vierte Saisonniederlage kassierte, zog der TV Kirchzell fünf Spieltage vor Rundenende mit einem 22:13-Sieg bei der TSG Münster an den Offenbachern vorbei.

„Dotzheim wollte den Sieg mehr. Uns hat die Grundaggressivität gefehlt“, meinte TSG-Trainer Andreas Kalman. .

Gegen die großgewachsene Abwehr der Wiesbadener hatten die Offenbacher von Beginn an große Probleme, auch wenn die erste Hälfte vor 280 Zuschauern eine enge Angelegenheit war. Zudem boten die beiden TuS-Tormänner Ugur Toru und Nicolas Robinson eine herausragende Leistung. Auch Bürgels Schlussmann Marvin Hoppenstaedt hielt im ersten Abschnitt sehr gut. „Nach der Pause aber war unsere Torhüterleistung nicht mehr so stark, wir sind nicht in unser Tempospiel gekommen“, stellte Kalman fest. Dotzheim setzte sich nach der Pause langsam ab, führte mit drei bis vier Toren und sorgte mit einem 5:0-Lauf zum 27:19 fünf Minuten vor Spielende schließlich für die Entscheidung.

Spielfilm: 2:0 (3.), 2:2 (8.), 4:3 (12.), 4:5 (16.), 5:6 (22.), 8:6 (24.), 10:7 (28.), 10:9 - 12:10 (32.), 12:12 (34.), 13:13 (35.), 16:13 (37.), 20:16 (44.), 22:19 (48.), 27:19 (55.), 29:23

Zeitstrafen: 2:1 - 7m: 2/2 - 2/4

TSG Bürgel: Hoppenstaedt, Gezer; Bube, Kaiser (2), Käsenberg, Müller, Brühl, Kretschmann (5), Wagenknecht (4), Hofmann (1), Lenort (5/2), Cohen (1), Ljubic (4), Lehmann (1) leo

Quelle: op-online.de