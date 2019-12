Bürgel verspielt sicher geglaubten Heimsieg

Offenbach – Nach dem 31:31 (20:16) gegen die HSG Kleenheim/Langgöns gab die TSG Bürgel die Tabellenführung in der Handball-Oberliga Hessen am vorletzten Spieltag des Jahres wieder an die ESG Gesungen/Felsberg ab.

Zum letzten Punktspiel in diesem Jahr fahren die Offenbacher am Sonntag zur MT Melsungen II. Dabei sahen die Offenbacher, die zwischenzeitlich mit sieben Toren führen, beim 31:26 sechs Minuten vor Spielende noch wie der sichere Sieger aus. „Die Cleverness war 100 Prozent das Thema“, schüttelte TSG-Interimstrainer Sven Lenort den Kopf. „In der zweiten Hälfte war das von unserer Abwehr zu wenig und wir müssen unsere freien Bälle besser verwerten“, sagte Lenort mit Blick auf insgesamt sechs verworfene Siebenmeter. „Das war ein Spiel mit zwei unterschiedlichen Hälften“, sagte Lenort, „in den ersten 30 Minuten haben wir viele Bälle gewonnen und verwertet. Wenn wir unsere Chancen konsequenter nutzen, führen wir zur Pause auch deutlicher.“ Bürgel startete mit einem 4:0-Lauf in die Partie, beim 17:15 waren die Mittelhessen einmal bis auf zwei Tore heran, bis zur Pause bauten die Gastgeber den Vorsprung wieder auf vier Treffer aus. Auch in den ersten Minuten nach Wiederbeginn hatte Bürgel Vorteile und baute die Führung auf sieben Tore aus. Doch dann machten die Gäste keine Fehler mehr, währens sich Bürgel immer schlechter bewegte und gegen die 5:1-Deckung der Mittelhessen keine Lösung mehr fand. In de letzten sechs Minuten ging im Angriff der TSG dann gar nichts mehr. Spielfilm: 4:0 (4.), 5:4 (8.), 9:4 (13.), 13:7 (19.), 17:15 (27.), 20:16 - 27:20 (42.), 28:24 (50.), 31:26 (54.), 31:31 Zeitstrafen: 5:5 - 7m: 3/9 - 7/8 TSG Bürgel: Hoppenstaedt; Gezer; Kaiser (5), Georg, Zahn (3), Pjanic, Müller (4), Wagenknecht (12/2), Hofmann, N. Lenort (4/1), Nast, Ljubic (2), Lehmann (1) leo Quelle: op-online.de