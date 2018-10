Bürgel will Spitzenspiel gegen Kirchzell genießen

Offenbach - Mit 6:2 Punkten legte die TSG Bürgel in der Handball-Oberliga Hessen fast schon einen Traumstart hin. Nun freuen sich die Offenbacher gegen den ehemaligen Drittligisten TV Kirchzell auf ein echtes Knallerspiel.

Dagegen richtet Rot-Weiß Babenhausen den Blick mit nur zwei Pluspunkten auf der Habenseite nach unten. Bei Schlusslicht TV Hüttenberg II erwartet die Rot-Weißen ein echtes Kellerduell.

TV Hüttenberg II - Rot-Weiß Babenhausen (So., 16 Uhr). Nach dem jüngsten 26:33 gegen die TSG Münster ärgerte sich Babenhausens Trainer Oliver Schulz vor allem über die letzten Minuten, in denen die „Löwen“ vorzeitig die Klauen einzogen und sich in ihr Schicksal ergaben. Die Partie endete aus Sicht der Rot-Weißen mit einem 1:5-Lauf. „Unterschätzen wird uns Hüttenberg deswegen nicht“, blickt Schulz auf die Partie in Mittelhessen voraus. „Die vielen Gegentore am Ende der Partie gegen Münster waren aber sicher nicht gut für die Moral“, meint der Babenhausener Trainer.

Gastgeber Hüttenberg steht nach vier Niederlagen – zuletzt gab es bei der MSG Umstadt/Habitzheim eine 20:27-Pleite – vor eigenem Publikum mit dem Rücken zur Wand, müssen gegen den direkten Konkurrenten die ersten Zähler einfahren, um im Kampf um den Klassenerhalt nicht vorzeitig den Anschluss zu verlieren. Da die Zweitliga-Mannschaft der Hüttenberger ebenso bereits am Samstag spielt, wie die A-Jugend in der Bundesliga Mitte, laufen die Mittelhessen am Sonntag in Bestbesetzung auf. „Die Spieler sind individuell sehr stark und alle gut ausgebildet“, warnt Oliver Schulz vor dem Schlusslicht. Ziel der Rot-Weißen ist dennoch der zweite Saisonsieg.

TSG Bürgel - TV Kirchzell (So., 17.30 Uhr). Die Offenbacher wollen ihre starke Heimbilanz ausbauen. „Wir haben uns jetzt ein kleines Polster geschaffen“, sagt TSG-Trainer Andreas Kalman vor den beiden schweren Aufgaben gegen Kirchzell und in Kleenheim. Nach zwei Heimsiegen punktete Bürgel am vergangenen Spieltag in Gensungen (29:27) auch auswärts erstmals doppelt. „Das ist eine ganz schwere Aufgabe“, blickt Kalman auf die Begegnung gegen die Unterfranken voraus, „Kirchzell wird bis zum Rundenende oben mitmischen.“

Bisher läuft es beim TVK noch nicht ganz rund, die Kirchzeller verloren die Topspiele in Dotzheim und Kleenheim und sind mit 4:4 Punkten Siebter. „Wir freuen uns auf ein echtes Spitzenspiel, das wir genießen wollen. Ich hoffe, dass viele Zuschauer kommen. Es wäre toll, wenn wir unseren Heimnimbus verteidigen können. Aber dafür brauchen wir eine überragende Leistung“, sagt Andreas Kalman. - leo

Quelle: op-online.de