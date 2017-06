Bürgeler Wettschießen endet 49:48

Offenbach - Der HFC und der SC 07 Bürgel haben sich mit dem FC Neu-Isenburg ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Meisterschaft in der Fußball-Kreisliga B Offenbach West geliefert und die Toptorjäger der beiden Bürgeler Klubs noch eines an der Spitze der Torjägerliste. Von Stefan Moritz

Am Ende hatte Thomas Ziegler vom Hobby-Fußball-Club mit 49 Treffern knapp die Nase vorn vor Ferhat Toptemel vom Sport-Club 07, dem 48 Saisontore gelangen. Beide waren damit erfolgreicher als alle anderen Toptorjäger in den Kreisen Offenbach, Hanau und Dieburg.

Ziegler und Toptemel kommen beide aus höheren Spielklassen, haben jahrelang in der Kreisoberliga Offenbach gespielt. Toptorjäger Ziegler - beim HFC nennen sie ihn nur „Die Tormaschine“ - ist dabei nicht einmal Stürmer, sondern offensiver Mittelfeldspieler. „Er hat einen sehr guten Schuss, schießt bei uns auch die Freistöße, geht aber auch immer wieder in die Spitze, vernascht drei, vier Gegner und schiebt dann ein. Offensiv genießt er alle Freiheiten“, erklärt sein Trainer Mirco Frank die außergewöhnlich hohe Trefferzahl des 27-Jährigen. Zu Gute kommt ihm dabei die gute Ausbildung in der Jugend der SG Rosenhöhe und der TGS Jügesheim sowie die Erfahrung aus zehn Jahren in der Herrenmannschaft der SG Wiking Offenbach. „Nach zehn Jahren und zuletzt nur noch Abstiegskampf habe ich eine neue Herausforderung gesucht“, erklärt Ziegler, der mit Frau und Kind in Bürgel wohnt. Ein weiteres Argument für den Wechsel zum HFC war die Nähe des Trainingsplatzes zur Wohnung. „So kann ich zum Training laufen und meine Frau hat das Auto zur Verfügung“, erklärt Ziegler, der für die Deutsche Post in Obertshausen Briefe und Pakete zustellt und im Oktober zum zweiten Mal Vater wird. Und beim Hobby-Fußball-Club, der derzeit noch in der Relegation um den Aufstieg in die A-Liga spielt, gefällt es ihm so gut, dass er unabhängig von der Spielklasse für die nächste Saison zugesagt hat. „Das ist eine Klassemannschaft. Hier macht es wirklich viel Spaß, zu spielen“, sagt er. Seine eigene Torquote ist Ziegler dabei gar nicht so wichtig. „Viel wichtiger war, dass wir den Sport-Club in der Tabelle hinter uns gelassen haben“, sagt Ziegler.

Der 32 Jahre alte Toptemel sorgt seit Jahren für Aufsehen im Fußballkreis. Noch in der vorigen Saison war er zweitbester Torjäger der Kreisoberliga mit 24 Treffern für den SVG Steinheim, im Jahr davor war er Torschützenkönig der A-Liga West mit 28 Treffern für den Türk. SC Offenbach. „Meine Frau leitet selbstständig eine Tankstelle und wir sind erstmals Eltern einer kleinen Prinzessin geworden. Da war es Zeit für mich, kürzer zu treten“, erklärt Toptemel seinen Wechsel aus der Kreisober- in die B-Liga. Freundschaftliche Kontakte zum Trainer und Vereinsvorstand brachten ihn zum Sport-Club 07. In seinem Sog kamen auch seine Brüder Tolga und Volkan zum SC, so dass das aus der Jugend von KV Mühlheim stammende Trio wieder vereint war. Und Ferhat Toptemel, der für die Offenbacher GBM-Gebäudemanagement GmbH als Hausmeister arbeitet, traf so oft wie nie zuvor in seiner Karriere. Das liegt zum einen natürlich an der niedrigeren Spielklasse mit schwächeren Gegnern, aber auch an einer Umstellung seiner Spielweise. „Ich laufe nicht mehr so viel, sondern lauere mehr auf Torchancen“, erklärt Toptemel, der sich sehr über den Aufstieg seiner alten Kameraden vom SVG Steinheim in die Gruppenliga freute. Ihm selbst blieb in diesem Jahr der erhoffte Aufstieg verwehrt. 71 Punkte und 137:41 Tore reichten nicht, weil der FC Neu-Isenburg und der HFC Bürgel noch einen Tick besser waren. In der nächsten Saison soll aber ein neuer Anlauf genommen werden, alle drei Toptemels haben ihr Bleiben zugesagt. „Wir können ja nicht als Versager aufhören“, sagt Ferhat Toptemel.

Quelle: op-online.de