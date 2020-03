Bei Bürgels Handballern „war der Wurm drin“

Offenbach – Ein wenig grotesk war die Situation der Handballer der TSG Bürgel vor dem letzten Punktspiel der Oberliga Hessen bei der HSG Breckenheim/Wallau/Massenheim schon. VON PATRICK LEONHARDT

Zwar fehlte noch die offizielle Bestätigung, „doch es war schon durchgesickert, dass am folgenden Tag die Saison abgebrochen wird“, blickt TSG-Vorstandsmitglied Sven Lenort, zu diesem Zeitpunkt gemeinsam mit Boris Wolf zudem als Interimstrainer bei der TSG im Einsatz, zurück.

„Es zeichnete sich ab, dass das Spiel sportlich sinnlos sein würde. Aber zu diesem Zeitpunkt war noch nicht klar, ob die Saison wirklich abgebrochen oder nur unterbrochen wird“, sagt Lenort. Die Hausherren wollten unbedingt spielen, weil sie die Punkte im Kampf um den Klassenerhalt benötigten, „und auch wir hatten das Gefühl, dass es für längere Zeit unser letztes Spiel sein würde“, erinnert sich Lenort.

Eine Stunde vor dem Anpfiff kam dann die offizielle Nachricht: Die Saison wird am Folgetag vorzeitig aufgrund der Coronavirus-Pandemie beendet. Breckenheim war gerettet, Bürgel lag als Tabellenvierter ohnehin jenseits von Gut und Böse. Das Spiel war damit in sportlicher Hinsicht vollkommen irrelevant, „allerdings wollten die Jungs uns einen schönen Abschied bescheren“, erklärt Lenort – Trainer zur neuen Saison beim Oberligisten wird nach einjähriger Pause Patrick Beer (unsere Zeitung berichtete).

„Das war alles schon ein bisschen merkwürdig“, sagt Lenort, „aber als das Spiel begann, standen da zwei Mannschaften auf dem Platz, die unbedingt gewinnen wollten.“ Noch einmal stand für 60 Minuten komplett der Sport im Vordergrund. Bürgel gewann mit 28:25 und kletterte noch auf Platz zwei, da die HSG Pohlheim zwei Punkte wegen Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls abgezogen bekam. Und nach der Partie beim Aufsteiger standen die Bürgeler noch eine Weile zusammen – und freuten sich mit Florian Lebherz, Trainer der TSG-Frauen, über deren Aufstieg in die Oberliga. „Aber auch da war die Unsicherheit, wie das alles nun weitergehen soll, schon ein Thema“, meint Lenort.

Trotz Platz zwei in der Endabrechnung bezeichnet Lenort die Saison der Handballer als „durchwachsen“. Er sagt: „Spiele wie in der Hinrunde gegen Wettenberg oder in Gensungen hätten wir auch verlieren können.“ Während gegen die Mittelhessen (28:27 nach einem 5:1-Lauf in den letzten drei Minuten) und im Gipfeltreffen in Gensungen (36:35) noch zwei Punkte heraussprangen, reichte es in Babenhausen (25:25) und bei der MSG Umstadt/Habitzheim (26:26) gerade noch zu zwei glücklichen Unentschieden. „Unsere Leistungen waren mehrfach nicht ansatzweise so gut wie das Ergebnis“, sagt Lenort. Dennoch beendete die TSG die Hinrunde auf dem zweiten Tabellenplatz. „Das sah gut aus, dennoch war der Wurm drin“, meint Lenort, der die Mannschaft gemeinsam mit Boris Wolf übernahm, nachdem Trainer Andreas Kalman sein Amt Ende November vergangenen Jahres niedergelegt hatte. Zuvor war bekannt geworden, dass die Offenbacher die Zusammenarbeit mit Kalman nach zwei Jahren am Rundenende beenden wollten.

Auch in der Rückrunde hatten die Offenbacher große Probleme. In Wettenberg reichte es nur zu einem glücklichen Remis, anschließend folgten in fünf Partien vier Niederlagen, ehe die Saison nach dem Erfolg in Breckenheim abrupt endete. Ausgebremst wurden die Bürgeler immer wieder durch viele Ausfälle, die sich wie ein Roter Faden durch die Saison zogen. Eine schon unglaubliche Reihe von Verletzungen, dazu die Zehn-Spiele-Sperre von Lars Kretschmann und der Autounfall von Christopher Hofmann. Phasenweise mussten bis zu drei B-Jugendliche aushelfen, um vernünftig trainieren zu können.

Ein Ausblick auf die kommende Spielzeit zu werfen, fällt Sven Lenort sehr schwer. Wenn es einigermaßen normal läuft, „müssen wir unsere Leistungen stabilisieren, in der Abwehr stärker und damit in der Summe besser werden.“ Der neue Trainer Patrick Beer meint: „Wir beginnen komplett bei null und das ist auch gut so. Noch aber ist angesichts der Corona-Krise vollkommen unklar, wie es bei der TSG weitergeht. Wann können die Handballer mit der Vorbereitung starten, dürfen Zuschauer zu den Spielen kommen? Aktuell halten sich die Spieler individuell mit Laufen und Krafteinheiten fit. „Es kann durchaus passieren, dass die neue Punktrunde startet und wir bis dahin erst zehnmal trainiert haben“, sagt Sven Lenort.

