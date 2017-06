Chinesen in Regionalliga „positiv“

Frankfurt - Der Präsident des Südwestdeutschen Fußball-Verbandes (SWFV), Hans-Dieter Drewitz, befürwortet die Idee, eine chinesischen Olympia-Auswahl außer Konkurrenz kommende Saison in der Regionalliga Südwest mitspielen zu lassen.

„Ich sehe den Plan vom Grundsatz her sehr positiv. Solche Farbtupfer sind doch sehr interessant und bereichernd“, so der Vizepräsident des DFB: „Zudem ist das für den Spielbetrieb interessant – und aufgrund der finanziellen Zuwendungen, die es geben soll, für die Vereine attraktiv.“

Ob es tatsächlich so weit kommt, soll bei der Managertagung der Regionalliga Südwest am 11. Juli entschieden werden. Dort wird der Spielplan für die am 28. Juli beginnende Spielzeit festgelegt. Alle Klubs wurden über die Anfrage der Chinesen, die ihre Mannschaft auf diese Art für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio vorbereiten wollen, bereits informiert.

Im November 2016 hatten DFB, Deutsche Fußball Liga (DFL) und Vertreter der deutschen und der chinesischen Regierung eine Zusammenarbeit im Fußball für zunächst fünf Jahre vereinbart. Vor zwei Wochen fand in Frankfurt der erste deutsche-chinesische Fußball-Gipfel statt. Höhepunkt soll eine Länderspiel-Reise des Weltmeisters innerhalb der nächsten zwei Jahre nach China sein.

Bilder: OFC gewinnt und feiert Klassenerhalt Zur Fotostrecke

Unterdessen hat die Spielkommission der Regionalliga Südwest die Beschwerde des FK Pirmasens zurückgewiesen. Die Pfälzer, bester Absteiger der vergangenen Saison, wollten als 20. Team aufgenommen werden, da Hessen Kassel den Insolventantrag bewusst erst nach dem Saisonende gestellt habe. Andernfalls wäre Kassel abgestiegen und Pirmasens gerettet gewesen. (sid/cd)

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © Symbolfoto: dpa