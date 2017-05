Christophori schießt Ober-Roden hoch

Frankfurt - In der Fußball-Gruppenliga Darmstadt sicherte sich der 1. FC Germania Ober-Roden mit einem 4:1-Sieg über den TV Lampertheim die Meisterschaft und den Aufstieg in die Verbandsliga Süd.

Zweiter wurde die SG Unter-Abtsteinach, die mit 6:0 in Michelstadt triumpfierte und nun die Aufstiegsspiele bestreitet. Auch ein abschließender 4:1-Sieg des Aufstiegsfavoriten Rot-Weiß Walldorf über den SV Münster nutzte den Hausherren nichts mehr, sie verbleiben auf dem dritten Rang und in der Liga.

Germania Ober-Roden - TV Lampertheim 4:1 (1:0)

Die Rödermarker zeigten trotz der kraftraubenden letzten Wochen das bessere Spiel. Nach etwas nervösem Beginn fing sich die Germania und Torjäger Marco Christophori sorgte für die 1:0-Pausenführung. Im zweiten Abschnitt dominierte der Tabellenführer und machte mit dem schnellen 2:0 ihres Torjägers früh alles klar.

Nach dem Schlusspfiff versuchte Trainer Adi Akinwale, der obligatorischen Bierdusche zu entgehen, was ihm mehr schlecht als recht gelang. An der anschließenden Aufstiegsfeier nahm er mit „Turban“ teil. Germania-Teammanager Daniel Hoffstadt sagte: „Toll, wie die Mannschaft diesen Aufstieg hinbekommen hat. Spätestens nach dem 2:0 war es gelaufen und geschafft.“ Gefeiert wurde auch der überragende Angreifer der Germania. Marco Christophori sicherte sich mit 37 Treffern die Torjägerkrone der Gruppenliga vor Rico Blecher (TSV Höchst) und Stefan Stefanovski (VfL Michelstadt).

G. Ober-Roden: Kahl (25. Jäger), Marweg, Lehnert, Friess, Nessen (73. Mensinger), Singh - Stuckert, Stemann, Firat, Hakimi (60. Wick) - Christophori

Tore: 1:0, 2:0, 4:0 Christophori (34., 52., 81.), 3:0 Wick (76.), 4:1 Oswald (89.)

RW Walldorf - SV Münster 4:1 (1:0)

Walldorf zeigte sich als clevere und engagiertere Mannschaft. Nach der 1:0-Führung durch Mario Gottas 13. Saisontor (18.) versäumte es das Team von Trainer Max Martin aber, nachzulegen. In der 39. Minute setzte der frühere Ober-Rodener Mario Gotta einen Foulelfmeter an die Unterkante der Latte. Per Doppelschlag von Kara (48.) und Porporis (52.) sorgte Walldorf dann früh nach dem Seitenwechsel für klare Verhältnisse, Münster kam nur noch zum Ehrentreffer. Der Heimerfolg nutzte den Walldorfern nichts mehr, sie beenden die Saison als Dritter. Der Neuling aus Münster belegt in der Endabrechnung Platz neun.

SV Münster: Zeljko - Turic, Deumlich, Tugay Barak, Seib - Turkowicz (85. Hausmann), Naim (70. Adrian Biskic), Zvonimir Biskic, Laukhardt - Braun, Huther (55. Ries.) - Tore: 1:0 Gotta (18.), 2:0 Kara (48.), 3:0 Porporis (52.), 4:0 Kara (63.), 4:1 Turkowicz (70.) (ht)

Quelle: op-online.de