HFC und Croatia in der A-Liga

Die Spieler des HFC Bürgel bejubeln das Tor zum 1:0 von Edib Hasanovic und am Ende den Aufstieg in die A-Liga. - Foto: Scheiber

OFFENBACH - Jubel bei den beiden Vizemeistern der B-Ligen: Der HFC Bürgel und Croatia Obertshausen haben in der Relegation zur Fußball-Kreisliga A ihre Heimspiele jeweils gewonnen und durften vorzeitig den Aufstieg feiern.

Der HFC setzte sich mit 4:1 gegen Alemannia Klein-Auheim durch, Obertshausen gewann in einem turbulenten Spiel mit 5:4 gegen den FC Maroc.

HFC Bürgel - Alemannia Klein-Auheim 4:1 (1:1). Nach dem Abpfiff gab es für die Spieler des HFC und ihre Fans kein Halten mehr. Mit dem 4:1-Erfolg sicherte sich der HFC den Aufstieg in die A-Liga. „Das ist der größte Erfolg für unseren Verein“, jubelte HFC-Trainer Mirco Frank nach dem gelungenen Aufstieg. In der Schlussphase machten Boris Bozic und Jonathan Miehm mit ihren Toren alles klar.

HFC Bürgel: Petermann; Bozic, Markovic, Wolff, Hasanovic, Ziegler, Frank, Helvaci, Fading, Müller, Miehm (Tutlewski, Rust, Koblischka)

Alem. Klein-Auheim: Aksit; Bakar, Delarue, Mattes, Mule, Schneider, Reiner, Koch, Crass, Salg, Löffler (la Marca, Horch,

Tore: 1:0 Hasanovic (14.), 1:1 Koch (31.), 2:1 Frank (61.), 3:1 Bozic (78.), 4:1 Miehm (87.) - Gelb-Rot: HFC (88.), Mule (89.)

Croatia Obertshausen - FC Maroc Offenbach 5:4 (2:1). In der Nachspielzeit erzielte Markus Aber in einem turbulenten und torreichen Spiel den Siegtreffer und schoss Croatia Obertshausen mit dem 5:4 zum Aufstieg. Groß war die Freude bei Milan Podnar, Obertshausens Vorsitzendem. „Wir haben das Spiel heute verdient gewonnen“, sagte er: „Wir haben uns etwas mehr Torchancen herausgespielt, auch wenn unsere Leistung nicht so stark wie zuletzt gegen Bürgel war.“ Ähnlich sah es Hasan El Fatimi vom FC Maroc. „Die Obertshausener haben ihre Torchancen besser genutzt und daher auch verdient gewonnen“, sagte er.

Croatia Obertshausen: Antolic; Mehic, Bucifal, Lugoli, Belkasmi, F. Kovacevic, Vedric, Horvat, A. Kovecevic, Matic, Aber (Konta, Tomasek, Sikavica)

FC Maroc Offenbach: M Bonde; Rafoud, Mahyou, M. El Fatimi, Q. Jaatit, Khadri, N. Jaatit, Severino, El Barkani, Saidi, Kiss (Dardour, Annouri, Bouzlafa)

Tore: 0:1 M. El Fatimi (22.), 1:1, 2:1 Vedric (31., 38.), 2:2 Severino (51.), 2:3 N. Jaatid (65.), 3:3 Vedric (75), 4:3 Belkasmi (81), 4:4 Khadri (88./FE), 5:4 Aber (90.+3) - rjr

Quelle: op-online.de