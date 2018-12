Nur Czerwinski trifft im Derby

Die Spieler von Viktoria Urberach bejubeln mit Patryk Czerwinski dessen 1:0-Siegtreffer per Strafstoß im Rödermarkderby bei Germania Ober-Roden und haben nun sieben Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. - Foto: Eyßen

Offenbach - Nach dem 1:0-Sieg gegen Rot-Weiss Frankfurt geht der FC Hanau 93 mit neun Punkten Vorsprung auf Rot-Weiß Walldorf und SC 1960 Hanau in die Winterpause der Fußball-Verbandsliga Süd.

Dagegen rutschte Germania Ober-Roden nach der 0:1-Niederlage im Rödermarkderby gegen Viktoria Urberach auf den fünften Platz ab, die Viktoria ist schon Siebter.

Die TS Ober-Roden beendete mit einem 5:1 die Erfolgsserie von Schlusslicht Sandzak Frankfurt (zuvor drei Siege) und vergrößerte mit dem zweiten Sieg hintereinander den Vorsprung auf die Abstiegsplätze auf vier Punkte.

FC Hanau 93 - Rot-Weiss Frankfurt 1:0 (0:0). „Das war ein verdienter Sieg, wir hatten eine Vielzahl an Chancen“, sagte Hanaus Pressesprecher Hans Jung. Es dauerte aber bis zur 77. Minute, ehe Khaibar Amani das erlösende 1:0 erzielte. Nach 268 torlosen Minuten und nur einem Punkt aus den vergangenen beiden Begegnungen „war eine gewisse Erleichterung zu spüren“, meinte Jung. Und auf der anschließenden Weihnachtsfeier herrschte beste Stimmung.

FC Hanau 93: Westenberger; Ries, Raafat (70. Suljic), Prümm, Muratoglu, Gschwender, Gogol (79. Wissel), Ünal, Bicakci, Damar, Amani (88. Di Natale)

Tor: 1:0 Amani (77.) - Bes. Vork.: Damar (Hanau) schießt FE an den Pfosten (81.)

Germania Ober-Roden - Viktoria Urberach 0:1 (0:1). „Von den Bodenverhältnissen her war es für beide Mannschaften sehr schwer. Die Spieler hatten keinen Stand“, erklärte Urberachs Trainer Lars Schmidt. So reichte der Viktoria ein berechtigter Strafstoß, den Patryk Czerwinski nach 23 Minuten verwandelte, zum Sieg. Ober-Roden mühte sich, kam aber zu keinen zwingenden Chancen. Urberach boten sich in der Schlussphase die nötigen Räume, um die Partie endgültig zu entscheiden, doch Marco di Maria scheiterte zweimal aus aussichtsreicher Position. Die Germania holte aus den vergangenen sechs Partien nur vier Punkte und kassierte nach dem 0:3 bei Rot-Weiß Darmstadt die zweite Niederlage hintereinander.

Germania Ober-Roden: Weinreich; Stemann, Friess, Marweg, Bidou, Porporis (79. Feuchter), Özgün, Dapp, Ermert (79. Palacios Hernandez), Bäcker (69. Owusu), Hakimi

Viktoria Urberach: Schickedanz; M. Yildirim, Serra, Piarulli, Purcell, Czerwinski (84. Lang), Alempic, Malkiewicz (65. Keoseoglu), Schneider, di Maria, Schnitzer (71. T. Hamed)

Tor: 0:1 Czerwinski (23./FE)

Sandzak Frankfurt - TS Ober-Roden 1:5 (0:2). Mit dem frühen 1:0 durch Mario Gotta nach nur drei Minuten startete Ober-Roden perfekt in die Partie. „Wir haben es geschafft, die Hektik auf dem kleinen Platz für uns zu nutzen“, zeigte sich Ober-Rodens Trainer Bastian Neumann zufrieden. Bereits in der ersten Hälfte vergab die Turnerschaft noch zwei, drei gute Gelegenheiten, mit dem 3:0 sorgte Tim Kalzu nach 74 Minuten für die Vorentscheidung. Der eingewechselte Lucas Sitter antwortete auf das 1:3 der Gastgeber (82.) mit einem Doppelschlag. „Wir haben sehr sauber gespielt, der Sieg war mehr als verdient“; lobte Neumann.

TS Ober-Roden: Gkogkos; Strauss, Jung, Kriegsch (70. M. Barak), Hesse, Klinger, Kozlu, Schöppner, Gotta, Kalzu (80. Wolf), Veisoglu (67. Sitter)

Tore: 0:1, 0:2 Gotta (3., 33.), 0:3 Kalzu (74.), 1:3 Cakovic (82./FE), 1:4, 1:5 Sitter (86., 89.)

Vatanspor Bad Homburg - SC 1960 Hanau 0:1 (0:0). Erleichterung pur. Im vierten Spiel unter Neu-Trainer Raduan Belaajel gelang endlich der erste Sieg. Die Partie beim TSV Vatanspor erwies sich jedoch als Zitterpartie. Erst kurz vor dem Spielende drückte Takero Itoi die Kugel zum 1:0-Sieg über die Linie. Die ersten guten Möglichkeiten nach dem Seitenwechsel hatten die Hanauer. Zunächst konnte Ugur Albayrak eine gute Vorarbeit von Semih Aydilek nicht nutzen (56.), wenig später zielte Aydilek dann selbst kann daneben. Nach gut einer Stunde erhöhte der HSC den Druck, aber Baris Özdemir traf nur den Pfosten. In der Schlussviertelstunde boten sich dem HSC gleich mehrere gute Möglichkeiten. Als sich die meisten schon mit dem 0:0 abgefunden hatten, gelang der Belaajel-Elf noch der „Lucky-Punch“. „Diesen Treffer haben wir uns regelrecht erzwungen“, sprach HSC-Pressesprecher Baris Bayval von einer starken Willensleistung und einem aufgrund der Chancen auch verdienten Sieg.

SC 1960 Hanau: Pellowski; Bleibdrey, Trajanov, Mastilovic, Mahboob, Braus, Itoi, Albayrak (85. Müller), S. Demir (73. Erbe), Aydilek, Özdemir

Tor: 0:1 Itoi (89.) - leo/fs

