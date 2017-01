Viele Ausfälle bei den Handballerinnen

Wille ist die große Stärke der HSG Nieder-Roden

+ Jana Heßler (Mitte) ist mit 57 Treffern beste Torschützin der HSG Rodgau Nieder-Roden. In dieser Szene stellt sich ihr Kristin Amos (links) in den Weg. Die Bruchköbelerin steht mit 87 Treffern mit Vilte Duknauskaite (Böddiger) an der Spitze der Torjägerliste der Liga. Foto: Eyßen

Nieder-Roden - Nicht ganz zufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf sind die Handballerinnen der HSG Nieder-Roden, die nach der Hinrunde mit 10:12 Punkten den achten Platz in der Oberliga Hessen belegen. Nur zwei Punkte trennen das Team von den Abstiegsplätzen.

Dieser Abstand ist, so Abteilungsleiterin Liane Keller, „alles andere als beruhigend. “ Für den Aufsteiger war es schwer, die vielen Ausfälle zu verkraften. Keller: „In den meisten Spielen waren wir krankheitsgeschwächt und der Ausfall von Svenja Schwarzkopf macht uns noch immer zu schaffen.“ Dies sieht auch Trainer Matthias Jünger so: „Mit Bestbesetzung in allen Spielen wären eventuell zwei, drei Punkte mehr auf dem Konto.“ In der sehr ausgeglichenen Liga wiegen personelle Engpässe umso schwerer. Jünger: „Jedes Spiel ist hart umkämpft und sehr ausgeglichen. Kleinigkeiten entscheiden über Sieg oder Niederlage.“ Hinzu kommen die ungewohnten langen Fahrten zu den Auswärtsspielen. „Zwei Stunden im Bus machen ziemlich träge und müde, daran mussten sich die Spielerinnen erst einmal gewöhnen“, sagt Liane Keller.

+ HSG-Trainer Matthias Jünger. Foto: Grimm „Das Spiel ist generell schneller als in der Landesliga und die Gegner stellen sich auch besser auf uns ein, da jedes Spiel gefilmt und auf ein Portal hochgeladen werden muss“, berichtet Jünger. Positiv sieht der Trainer die Entwicklung der Mannschaft. Sie habe vor allem eine starke Willenskraft: „Auch wenn wir einen großen Rückstand haben, gibt die Mannschaft nicht auf und kann sich Punkte erkämpfen.“ Trainer und Abteilungsleiterin hoffen, dass sich die personelle Situation in der Rückrunde entspannt. Die meisten langen Auswärtsfahrten hat die Mannschaft hinter sich gebracht und ist selbst sehr heimstark. Liane Keller blickt deshalb „mit voller Zuversicht auf eine tolle Rückrunde mit interessanten Gegnern.“

Matthias Jünger legt in der Trainingsarbeit nun den Schwerpunkt darauf, die Deckung zu stabilisieren und das schnelle Angriffsspiel zu forcieren, um in den verbleibenden elf Spielen den Klassenerhalt zu sichern. Das wird keine leichte Aufgabe: „Die Oberliga ist sehr ausgeglichen. Es gibt keine Mannschaft, die unschlagbar ist. Jeder kann gegen jeden gewinnen. Außer Vellmar ist keine Mannschaft abgeschlagen und die Aufsteiger - und Absteiger werden vermutlich erst am letzten Spieltag ermittelt. Wir wollen uns daher frühzeitig aus der Abstiegszone entfernen“, gibt der Rodgauer Coach die Marschrichtung vor.

Die erste Gelegenheit dazu bietet sich am 14. Januar, um 17 Uhr, wenn die HSG-Handballerinnen zum Rückrundenauftakt in der Sporthalle Nieder-Roden auf den Tabellenfünften Eintracht Böddiger treffen. (mag)

Quelle: op-online.de