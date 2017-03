Daniel Nister verlängert in Ober-Roden

Ober-Roden - Nach einem großen Umbruch im vergangenen Sommer und daraus resultierender Anlaufschwierigkeiten haben sich die Fußballer der TS Ober-Roden in der Verbandsliga Süd mittlerweile stabilisiert.

Grund genug für Trainer Daniel Nister, für ein weiteres Jahr zuzusagen und ab Sommer in seine zweite Saison beim aktuellen Tabellensechsten zu gehen. „Es macht Spaß, die Entwicklung zu sehen. So langsam greift unsere Arbeit, hier entsteht etwas“, sagt der 33-Jährige, für den die Turnerschaft die erste Seniorenstation in seiner Trainerlaufbahn ist. Zwar sollen auch in der kommenden Saison einige Spieler aus der eigenen U19 in den Verbandsliga-Kader integriert werden, „diesmal wollen wir aber große Teile des Teams zusammenhalten, um an die bereits erarbeiteten Trainingsinhalte anknüpfen zu können“, sagt Nister.

Am Freitag (19.30 Uhr) steht der TS beim Dritten FV Bad Vilbel derweil eine schwierige Prüfung bevor. „Bad Vilbel ist spielerisch gefestigt. Zurzeit gibt es kein besseres Team in der Liga. Das ist ein harter Brocken“, sagt Nister, der auf den bis Saisonende verletzten Florian Henkel (Muskelbündelriss) und auf Dejan Djordjevic (Sperre) verzichten muss. Zudem sind Max Hesse (Oberschenkelprobleme) und Michel Klinger (Grippe) fraglich. J dani

Quelle: op-online.de