Dank Sportfreunden im luftleeren Raum

Seligenstadt - Wohin führt der Weg der Sportfreunde Seligenstadt? Das ist vor dem Kreisderby in der Fußball-Hessenliga am Samstag, 15 Uhr, gegen den SC Hessen Dreieich die spannende Frage. Von Holger Appel

Bei Klassenleiter Jürgen Radeck aus Ortenberg klingelt nach der Aussage von Sportfreunde-Abteilungsleiter Sven Kittler, dass die Seligenstädter über einen freiwilligen Abstieg nachdenken, jedenfalls permanent das Telefon. „Von den Seligenstädter Verantwortlichen war aber noch niemand darunter, der mir das ganz offiziell bekannt gegeben hat. Noch haben sie ja auch genügend Zeit. Wenn sie sich bis nächste Woche aber nicht bei mir melden, suche ich angesichts der vielen Fragen und Gerüchte den Kontakt. Der Verein hat sich wohl noch nicht endgültig entschieden, welchen Weg er einschlagen will. Wir befinden uns also noch im luftleeren Raum.“

Ein Blick in Paragraf 44 der Satzung des Hessischen Fußballverbandes: Wenn die Sportfreunde bis zum 15. Mai aus der Hessenliga zurückziehen, sind sie der erste von maximal fünf Absteigern. Dann können andere Hessenligisten wie der FC Ederbergland (zurzeit als Tabellen-13. noch auf einem Abstiegsplatz) profitieren. Die Sportfreunde sind laut Satzung mindestens eine Liga tiefer einzustufen, könnten also auch in die Verbandsliga Süd rücken. Das ist wahrscheinlich aber nicht das Ziel der „Roten“. Wenn die Sportfreunde, zurzeit Tabellenelfter, erst nach dem 15. Mai zurückziehen, müssen sie mindestens zwei Klassen zurück, also in die Gruppenliga Frankfurt Ost. Auf die Abstiegsregel in der Hessenliga in dieser Saison hätte das keinen Einfluss mehr. Aus der Aufstiegsrunde könnte aber ein Klub mehr aufsteigen.

Zurzeit spielt die Reserve der Sportfreunde in der Gruppenliga Frankfurt Ost. Sie müsste dann im Sommer zugunsten ihrer ersten Mannschaft absteigen, könnte laut Kreisfußballwart Jörg Wagner eine Liga tiefer, also in der Kreisoberliga Offenbach, eingegliedert werden. Auf die Abstiegsfrage in der aktuellen Saison hat das keinen Einfluss. Dann würde die Kreisoberliga in der Saison 2017/18 mit 17 Mannschaften spielen, mit einem Absteiger mehr am Saisonende, also drei statt zwei.

„Ich bin nicht überrascht von den Gedanken bei den Sportfreunden. Die erste und zweite Mannschaft haben sich weit voneinander entfernt, in der Hessenliga sind doch kaum noch Jungs aus Seligenstadt dabei. Ich kann die Aussage von Abteilungsleiter Sven Kittler wegen der fehlenden Perspektive bei hohen Kosten absolut nachvollziehen“, sagt der in Seligenstadt wohnende Kreisfußballwart Wagner.

„Ich fühle mich in diesem familiären Klub sehr, sehr wohl. Wenn der Weg in die Gruppenliga führt, ist das aber nicht die von mir unbedingt anvisierte Liga. Ich muss selbst erst einmal mit der Situation konform gehen“, sagt Trainer Lars Schmidt, der die Saison mit seiner Mannschaft aber so gut wie möglich zu Ende bringen will.

Für Klassenleiter Radeck ist die Situation trotz der aufkommenden Hektik nicht neu: Im vergangenen Jahr hat der SV Wiesbaden sich mit seiner ersten Mannschaft zurückgezogen in die Gruppenliga und mit der Reserve entsprechend in die Kreisoberliga. Vor drei Jahren zogen die TGM SV Jügesheim und der FSV Fernwald aus der Hessenliga zurück in die Gruppenligen. Die TGM SV sogar als Meister. Trainer damals: Lars Schmidt.

Quelle: op-online.de