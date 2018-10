Derby eine gute Gelegenheit für Premierensieg

offenbach - Die Oberliga-Handballer aus Bürgel und Babenhausen freuen sich am sechsten Spieltag jeweils auf ein Kräftemessen mit einer Spitzenmannschaft.

HSG Kleenheim/Langgöns - TSG Bürgel (So., 17 Uhr). Mit 9:1 Punkten führt Kleenheim/Langgöns noch ungeschlagen die Tabelle an. Doch Bürgel braucht sich nicht zu verstecken, die TSG gehört mit 8:2 Punkten als Tabellenvierter zu den unmittelbaren Verfolgern des Spitzenreiters. „Unsere bisherige Punkteausbeute ist super“, sagt TSG-Trainer Andreas Kalman. „In Kleenheim hängen die Trauben sehr hoch, da müssen wir in dieser Woche sehr hart arbeiten. Wir müssen schauen, was wir noch verbessern können.“

Bisher arbeiten die Offenbacher sehr erfolgreich, zuletzt besiegte die TSG den ehemaligen Drittligisten TV Kirchzell mit 24:21. Mit drei Heimsiegen erfüllte Bürgel seine Pflicht, dank des Auswärtssieges in Gensungen/Felsberg droht den Kalman-Schützlingen vorerst kein negatives Punktekonto. Und dementsprechend fahren die Bürgeler mit breiter Brust zum Klassenprimus, der zuletzt bei der HSG VfR/Eintracht Wiesbaden mit 32:28 die Oberhand behielt.

SG Rot-Weiß Babenhausen - MSG Umstadt/Habitzheim (So., 18 Uhr). Nach dem zweiten Auswärtssieg hintereinander (36:22 bei Schlusslicht TV Hüttenberg II) wollen die „Löwen“ endlich auch vor eigenem Publikum den ersten Sieg einfahren.

„Ein Derby hat immer besondere Vorzeichen. Wir gehen mit breiter Brust in das Spiel, wollen den ersten Sieg in eigener Halle. Das Spiel gegen Umstadt bietet dafür eine gute Gelegenheit“, freut sich Babenhausens Trainer Oliver Schulz auf das Kräftemessen mit dem ehemaligen Drittligisten, bei dem es noch nicht nach Wunsch läuft. Die ambitionierten Handballer von der Weininsel kassierten bereits zwei Niederlagen, nehmen mit 6:4 Punkten lediglich Platz fünf ein. Am vergangenen Wochenende verlor Umstadt/Habitzheim das Spitzenspiel gegen die TuS Dotzheim in eigener Halle mit 25:26, hatte allerdings gegen Ende der ersten Hälfte bereits mit fünf Toren zurückgelegen.

„Ich hoffe, dass uns Grippe und Erkältungen keinen Strich durch die Rechnung machen. Da darf nicht viel passieren“, sagt Schulz mit Blick auf seinen aktuell nicht üppig besetzten Kader. Rückraumspieler Stefan Hollnack verletzte sich vergangene Woche beim Erfolg in Hüttenberg, schied zehn Minuten vor Spielende mit einer Verletzung an der Achillessehne aus und fällt gegen die MSG Umstadt/Habitzheim aller Voraussicht nach aus. Dennoch: „Die Vorfreude auf diese Begegnung ist groß“, erklärt Schulz. - leo

