FC Neu-Isenburg mit makelloser Heimbilanz

Der FC Neu-Isenburg steigt nach 21 Spielen ohne Niederlage in die Kreisliga A Offenbach auf.

Neu-Isenburg - Mit einer großartigen Serie von 21 ungeschlagenen Spielen, davon 20 Siegen, errang der FC Neu-Isenburg die Meisterschaft in der Fußball-Kreisliga B Offenbach West und feierte den Aufstieg in die A-Liga. Groß war der Jubel am letzten Spieltag, als mit dem 8:0-Derbysieg gegen die SSG Gravenbruch der Titelgewinn gesichert wurde.

Danach sah es im Oktober 2016 nicht aus. In Langen hatte der FC gerade zum vierten Mal verloren, elf Punkte betrug der Rückstand auf die Tabellenspitze. Trainer Sven Piontke trat zurück. „Da haben wir nicht mehr an den Aufstieg geglaubt“, sagt Sportchef Rudi Wenzel, der mit Spieler und Vorstandsmitglied Julian Eder den Trainerjob übernahm. Mit Erfolg: Mit 7:3 wurde danach Tabellenführer HFC Bürgel besiegt und von der Spitze verdrängt. In den restlichen 21 Begegnungen gaben die Neu-Isenburger nur noch beim späteren Vizemeister und Mitaufsteiger HFC mit dem 1:1 Punkte ab. Makellos blieb die Bilanz auf heimischem Terrain: 15 Spiele - 15 Siege.

„Wir haben in der Abwehr auf Viererkette umgestellt, damit standen wir deutlich stabiler“, blickt Wenzel zurück. 17 Gegentreffer gab es fortan nur noch, vorne hat der 2011 gegründete Fußball-Club 110 mal getroffen. „In der Offensive haben wir das Tore-Schießen auf eine ganze Reihe von Schultern verteilt, so waren wir schwerer auszurechnen“, sagt Eder. Mark Gerhardt erzielte 20 Treffer, Julian Eder 18, auch Christopher Holz (17), Patrick Neumann (17) und Christian Gehweiler (16) trugen sich eifrig in die Torjägerliste ein.

In der neuen Spielzeit wird Denny Frank (zuvor beim SC Steinberg) das Team trainieren. Er bringt mit Marius Potapczuk und Aziz El Achak zwei Spieler zum Dreiherrensteinplatz mit. „Wir wollen mit der gleichen Mannschaft verstärkt durch den ein oder anderen Akteur in die neue Saison in der A-Liga gehen“, sagt Wenzel. Neben den beiden Steinbergern kommen Mario di Nola (SV Rot-Weiß Offenbach) und Felix Kreuziger (Fortuna Dreieich). „Wir wollen mit dem Abstieg nichts zu tun haben“, gibt Wenzel als Saisonziel aus. (rjr)

