Dieburger Ligen: Langstadt und Münster Meister

Dieburg - Bereits am vorletzten Spieltag der Fußball-Kreisliga A Dieburghat der TSV Langstadt die Meisterschaft und den Aufstieg in die Kreisoberliga Dieburg/Odenwald perfekt gemacht.

Die Langstädter feierten mit dem 5:2 beim Tabellendritten TS Ober-Roden II den zwölften Sieg in Folge. Da der Tabellenzweite FSV Spachbrücken im Derby gegen den Vierten SG Ueberau über ein 1:1 nicht hinaus kam, kann Spachbrücken die Langstädter am letzten Spieltag nicht mehr einholen. Der KSV Urberach durfte gestern den Klassenerhalt feiern. Da die Relegation zur Kreisliga A abgesagt wurde, da ansonsten die Richtzahl 16 der Liga unterschritten worden wäre, reicht der vorletzte Platz zum Klassenerhalt. Den hat Urberach trotz der 1:3-Niederlage beim TSV Altheim sicher. Schlusslicht SG Raibach/Umstadt muss nach der 2:3-Niederlage gegen den FV Eppertshausen absteigen.

TS Ober-Roden II - TSV Langstadt 2:5 (1:2)

Die TS ging in der ausgeglichenen ersten Hälfte durch Niklas Kessler zwar in Führung, mit einem Doppelschlag drehte Langstadt das Spiel auf dem TS-Kunstrasenplatz aber noch vor der Pause. Nach dem Wechsel zogen die Gäste davon. „Mit unserem dritten Tor war das Spiel eigentlich entschieden, dann haben wir es relativ souverän runtergespielt. Insgesamt war das ein verdienter Sieg, wenn vielleicht auch etwas zu hoch“, sagte Langstadts Trainer Mark Schierenberg. Um die Konzentration bei seinen Spielern hoch zu halten, behauptete Schierenberg in der zweiten Hälfte gegenüber seiner Mannschaft, dass Spachbrücken gegen Ueberau mit 2:1 führe. Dabei endete die Partie 1:1. Als das echte Ergebnis bekannt wurde, war der Jubel groß. „Schön, dass wir die Meisterschaft bereits in dieser Woche perfekt gemacht haben. Jetzt können wir feiern“, sagte Schierenberg. Torwart Dominik Andreas Häfner stimmte am laustesten in den Jubelchor ein, er erinnerte an den großen Rückstand, den seine Mannschaft zwischenzeitlich auf Spachbrücken hatte.

TS Ober-Roden II: Duizendstra (54. Stamer), Jacobs, Holzschneider, Schmidt, Niklas Winter, Wunderlin (75. Fernandez), Baader (60. Höbel), Kessler, Reeh, Fraccica, Drengwitz

TSV Langstadt: Häfner, Hippe, Tat, Johann, Sternheimer (82. Georgakopoulos), Schornstein (82. Eckert), Ustabasi, Inan, Schmidt, Taupitz (75. Koch), Santur

Tore: 1:0 Kessler (26.), 1:1 Ustabasi (28.), 1:2 Schornstein (31.), 1:3 Schmidt (53.), 1:4 Taupitz (70.), 1:5 Ustabasi (78.), 2:5 Fernandez (85.)

FSV Spachbrücken - SG Ueberau 1:1 (0:1)

„Die ersten 20 Minuten war Ueberau klar besser, dann sind wir stärker geworden“, sagte Spachbrückens Sprecher Dieter Ganß nach dem stimmungsvollen Derby. „In der zweiten Hälfte waren wir dann überlegen und hätten den Sieg verdient gehabt“, so Ganß. Die Gastgeber trafen aber zweimal den Pfosten.

Tore: 0:1 Kreipner (17.), 1:1 Hübner (50./FE)

TSV Altheim - KSV Urberach 3:1 (1:0)

Urberach glich die Altheimer Führung zwar aus, in der Schlussphase schoss Altheim aber noch einen 3:1-Sieg heraus. Das Foul, das zum Elfmeter zum 2:1 führte, war nach Meinung der Urberacher außerhalb des Strafraums. Urberachs Daniel San Nicolas traf beim Stand von 2:1 den Pfosten.

TSV Altheim: Sahm, Mohr, Hochgesang (60. Maschke), Bossler, Vagts (60. Gröper), Ständner, Ahmetovic, Sirna (83. Adis Ahmetovic), Sahan, Akkaya, D‘Arelli

KSV Urberach: Frange, Deger, Nas, Demirel (48. Kuzkaya), Milenkovic, San Nicolas, Lotz (46. Lazarin), Kafier, Altuner, Sorgan, Pirinc

Tore: 1:0 Bossler (38.), 1:1 Milenkovic (60.), 2:1 Bossler (77./FE), 3:1 Gröper (90.+5) - Rot: Pirinc (Urberach, 80.)

FSV Groß-Zimmern - TSV Richen 0:0

„Das war ein Sommerkick, das 0:0 geht in Ordnung“, sagte Groß-Zimmerns Sportlicher Leiter Sascha Spross.

FSV Groß-Zimmern: Engel, Kaya, Strasser, Köten, Misev, Beck, Ferderer, Flegel, Mirzai, Gencer, Conner (Misev, Fröhlich)

SV Heubach - Viktoria Urberach II 4:3 (2:1)

Ein abwechslungsreiches Spiel mit vielen Torraumszenen. Zwar glich Urberach in der 89. Minute aus, in der Nachspielzeit erzielte Sarikaya aber den Heubacher Siegtreffer.

Viktoria Urberach II: Speck, Schüler, Huder, Bayraktaroglu, Ziberi, Yaghootpoor (70. Kuecuek), Inguanta (55. Bernardo), Alexander Schröter, Lang, Tim Schröter, Scharko

Tore: 0:1 Tim Schröter (2.), 1:1 Sarikaya (20./FE), 2:1 Bernstein (40.), 2:2 Yaghootpoor (49.), 3:2 Diehl (76.), 3:3 De Bernardo (89.), 4:3 Sarikaya (90.+4) - Bes. Vork.: Urberachs Speck hält Foulelfmeter von Sarikaya (61.)

SG Raibach/Umstadt - FV Eppertshausen 2:3 (1:1)

Eppertshausen führte 3:1, ließ dann aber bei einigen Kontern gute Chancen liegen. So kam Raibach/Umstadt zum Anschlusstreffer. Zum Sieg reichte es dennoch für den FV Eppertshausen.

FV Eppertshausen: Hassan, Scharf, Würtenberger, Reinecke, Euler, Zelger, Pesante, Hebeling, Zeweldi, Grieser, Enders (Gotta, Nowak, Butt)

Tore: 0:1 Pesante (12.), 1:1 Lautenschläger (45.), 1:2 Würtenberger (49.), 1:3 Hebeling (68.), 2:3 Wisniewski (80.) - Gelb-Rot: Reinecke (FVE, 90.+1)

V. Kleestadt - Mosbach/Radheim 3:6 (1:4)

Tore: 0:1 Max Daniel (10.), 1:1 Dursun (12.), 1:2 Narewski (22.), 1:3, 1:4 Max Daniel (25./FE, 40./FE), 1:5 Lauterbach (70.), 2:5 Dursun (72.), 2:6 Max Daniel (73.), 3:6 Dursun (80./FE) - Bes. Vork.: SG-Torwart von Engelmann hält Foulelfmeter von Czapla (43.) - Gelb-Rot: Hafner (Kleestadt, 80.)

Kreisliga B Dieburg

Die zweite Mannschaft des SV Münster ist am Ziel. Mit einem 6:0 (1:0) gegen den SV Groß-Bieberau II machte die Mannschaft von Trainer Olaf Vogel die Meisterschaft in der Kreisliga B Dieburgperfekt. Nach dem frühen 1:0 durch Julian Huther erzielte Münster in der ersten Hälfte kein Tor mehr, dafür waren die klar überlegenen Gastgeber nach der Pause noch fünfmal erfolgreich. Danach wurde in Meister-T-Shirts übergezogen und mit diversen Bierduschen der Titel und der Aufstieg in die A-Liga gefeiert.

Auch der Tabellenzweite TSV Harreshausen darf sich über den Aufstieg in die A-Liga freuen, weil die Relegation abgesagt wurde. Nachdem die Entscheidung am Freitagabend in Harreshausen durchsickerte, feierten einige Spieler bis Sonntag früh durch. Trotzdem gewann Harreshausen gestern mit 2:1 in Niedernhausen. „Für die Zuschauer war das kein ereignisreiches Spiel. Unser Sieg war aber verdient“, sagte Harreshausens Spielertrainer Christian Drtil.

Der Tabellendritte Viktoria Dieburg lag zur Pause zwar 0:1 beim TSV Lengfeld II zurück, gewann aber noch 5:1. Hassia Dieburg II feierte einen 7:2-Kantersieg gegen den SV Sickenhofen. Johannes Euler erzielte drei Tore. „Das war eine richtig gute Leistung meiner Mannschaft“, freute sich Hassia-Spielertrainer Stefan Fäth. Die TG Ober-Roden machte bei der 2:4-Niederlage beim GSV Gundernhausen zwar einen 0:2-Rückstand wett, kassierte aber in den Schlussminuten zwei weitere Tore. Kickers Hergershausen kam beim SV Reinheim kampflos zu einem Sieg, da die Reinheimer keine Mannschaft zusammen bekamen. (ey)

Hassia Dieburg II - SV Sickenhofen 7:2 (3:1)

Tore: 1:0, 2:0 Schönig (4., 19.), 3:0 Euler (44.), 3:1 Michalczenia (51./FE), 4:1 Euler (70.), 5:1 Fäth (72.), 6:1 Euler (81.), 7:1 Sauerwein (83.), 7:2 Michalczenia (89.) - Gelb-Rot: Inal (Sickenhofen, 33.)

SV Münster II - Groß-Bieberau II 6:0 (1:0)

Tore: 1:0 Huther (9.), 2:0 Owusu (51.), 3:0 Samoschkoff (54.), 4:0 Owusu (60.), 5:0 Nitschke (65.), 6:0 Shirinisaz (74.)

TSV Lengfeld - Viktoria Dieburg 1:5 (1:0)

Tore: 1:0 Kluge (7.), 1:1 Vischer (60.), 1:2, 1:3 Depperschmidt (73., 73.), 1:4 Starosta (78.), 1:5 Helfenbein (86.)

TV Semd - TSV Richen II 2:0 (1:0)

Tore: 1:0 Zammiti (45.), 2:0 Bock (90.+2)

PSV Gr.-Umstadt - Klein-Umstadt 3:5 (0:1)

Tore: 0:1 Ferreira (15.), 1:1 Faria (20.), 1:2 Zoller (30.), 2:2 Oliveira (46.), 2:3 Knust (54.), 2:4 Linke (70.), 3:4 Oliveira (79.), 3:5 Müller (90.)

Gundernhausen - TG Ober-Roden 4:2 (1:0)

Tore: 1:0 Helfrich (18.), 2:0 Linzing (48.), 2:1 Selami (49.), 2:2 Saliu (77.), 3:2 Helfrich (90.), 4:2 Antonaci (90.+2)

Niedernhausen - Harreshausen 1:2 (0:1)

Tore: 0:1 Michalski (39.), 0:2 Scheuermann (65.), 1:2 Kraft (78.)

