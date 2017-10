Dindorf schießt Kickers zum Sieg

frankfurt - In der Fußball-Gruppenliga Frankfurt Ost bleibt Türk Gücü Hanau das Maß aller Dinge. Die Elf von Trainer Blerim Petrovci besiegte im Derby den SV Germania Steinheim mit 3:1. Zum Verfolger mausern sich mehr und mehr der JSK Rodgau und die SG Rosenhöhe.

SV Eintracht Altwiedermus - Sportfreunde Seligenstadt 5:1 (2:0). Die Seligenstädter zeigten eine enttäuschende Leistung. Gerade im ersten Abschnitt überliefen die Hausherren immer wieder die Sportfreunde-Abwehr und ließen einen Strafstoß ungenutzt. Allerdings hätte eine harte Attacke an Seligenstadts Tobias Leis, der verletzt ausgewechselt werden musste, zu einer Roten Karte für die Eintracht führen können. Der Schiedsrichter beließ es bei Gelb. Nach dem Seitenwechsel wurden die Seligenstädter besser und verkürzten, danach zog Altwiedermus davon. Der Aufsteiger profitierte von einer Zerrung bei Seligenstadts Philipp Hochstein, der zu einem Zeitpunkt vom Feld musste, als die Sportfreunde dreimal gewechselt hatten. Entsprechend bestritten die Gäste die letzte halbe Stunde in Unterzahl.

Sportfreunde Seligenstadt: Czaronek - Glaab (31. Eißmann), Krapp, Tauber, Eyrich (46. Hoffmann) - Pfister, P. Losiewicz, D. Marton, Padberg - Leis (31. Elbert), Hochstein

Tore: 1:0 Kohnke (15.), 2:0 Andrejic (26.), 2:1 D. Marton (50.), 3:1 Andrejic (59.), 4:1 Attanin (83.), 5:1 Kohnke (88.)

- Bes. Vork.: Czaronek (Seligenstadt) hält FE (35.)

SG Germania Klein-Krotzenburg - 1. FC 06 Erlensee 1:1 (1:0). Die Klein-Krotzenburger mussten ersatzgeschwächt antreten, Germania-Vorstand Roger Weih war mit dem Remis zufrieden. „Das frühe 1:0 hat uns in die Karten gespielt, wir haben defensiv agiert und das gut gemacht“, sagte er. Erlensee war zwar optisch überlegen, kam aber kaum zu klaren Chancen. In Hälfte zwei glich der Aufsteiger aus, ehe eine Minute vor Schluss Florent Hajzeraj noch die dicke Gelegenheit zum Klein-Krotzenburger Happy End liegen ließ. Zu diesem Zeitpunkt war die Germania in Unterzahl: Fünf Minute vor Schluss war Gianpiero Iantorno gefoult worden und ließ sich gegenüber verbal provozierenden Gästeanhängern zu einer Geste hinreißen, die der Referee mit Rot ahndete.

Klein-Krotzenburg: Aschenbach - Akcay, Zeiger, Schuschkleb Herth - R. Kaufmann, Tomic, T. Kaufmann, Menze - Iantorno, Hajzeraj (Eckert, Protzel)

Tore: 1:0 Iantorno (4.), 1:1 Januschka (73.) - Rote Karte: Iantorno (85./Klein-Krotzenburg) wegen einer Unsportlichkeit

Kickers Obertshausen - FC Germania Großkrotzenburg 1:0 (0:0). Obertshausen gelang gegen Spitzenteam Großkrotzenburg der zweite Saisonsieg. Entscheidend war das Tor von Fabian Dindorf kurz nach der Pause. Über weite Strecken der Partie sah man zwar das technische Potenzial der Gäste, die mitunter gefällig agierten. „Am Strafraum war dann aber meistens Schluss“, sagte Siggi Herth vom Obertshausener Spielausschuss. Er lobte insbesondere die Defensivarbeit seiner Mannschaft. Bei Konterchancen vergaben die Kickers sogar den zweiten Treffer.

Kickers Obertshausen: Bohn - Skeva, König, Cwielong, Höf - Christ, Lang - Schwaiger, K. Jenrich, Yalouris - F. Dindorf (F. Jenrich, Schulze)

Tor: 1:0 F. Dindorf (47.)

Türk Gücü Hanau - SVG Steinheim 3:1 (1:1). In der ausgeglichenen ersten Hälfte gingen die Steinheimer durch Matthias Fischer in Führung. SVG-Torwart Daniel Hartmann entschärfte eine Eins-gegen-eins-Situation gegen Alessandro Fröb, war beim Ausgleich von Abdullahan Acikel aber machtlos. Nach der Pause machte Türk Gücü mächtig Druck, „in der zweiten Hälfte war es Einbahnstraßen-Fußball“, sagte Hanaus Sportleiter Alim Katilmis. Vor allem Dominik König riss das Spiel zunehmend an sich. Er verdiente sich von Katilmis ein Sonderlob. Ein unschönes Ende nahm die Partie für Hausherren-Spieler Ali Karan: Er blieb bei einer Grätsche im Platz hängen, fiel hin und kugelte sich die Schulter aus.

Türk Gücü Hanau: Tok - Korkmaz, Cimen, Kaya (60. Tastan), Müller - Bayin (46. Bayin), Saletnik, König, Karan (84. Kciku) - Acikel, Fröb

SVG Steinheim: Hartmann - Fischer, Kaminski, Shaheen, Seitz - Brighache, Sauer - Kolchak, Pa. Khederzadeh, Bacher (81. Caglayan) - Asamoah (32. Moussa/81. Micciche)

Tore: 0:1 Fischer (23.), 1:1 Acikel (34.), 2:1 Tastan (76.), 3:1 Fröb (90. + 3)

SG Marköbel - FC Dietzenbach 2:1 (1:0). Vor allem in der ersten Halbzeit machten die Dietzenbacher kein gutes Spiel. Der ehemalige Jügesheimer Giuseppe Nacci erzielte den Führungstreffer für Marköbel im Kellerduell. Nach dem Seitenwechsel war es eine umkämpfte Partie, in der die Gastgeber erhöhten. Der FCD steckte nie auf, mehr als der Anschlusstreffer wollte nicht mehr gelingen.

FC Dietzenbach: Knecht - Höbel (46. El Issami), M. Seidemann, Awad, Sanna (46. Gregorio) - Kale, Tatar - Kolbüken (70. Parasidis), Jazzar, Wagner - Pauna

Tore: 1:0 Nacci (26.), 2:0 Gerken (70.), 2:1 Pauna (86.)

FSV Bad Orb - JSK Rodgau 1:3 (1:1). Zur Pause witterte Schlusslicht Bad Orb eine Überraschung, auch weil ein umstrittener Foulelfmeter den Ausgleich für den Aufsteiger gebracht hatte. Die Jügesheimer ließen ansonsten aber 90 Minuten lang keine Chance des FSV zu. Da Dominik Fischer zweimal traf und Nico Klein einnetzte, war nach dem Arbeitssieg alles im Lot. JSK-Coach Andreas Humbert: „Es hat geschüttet ohne Ende, der Kunstrasen war seifig. Es war spielerisch ganz gut, was wir gemacht haben.“

JSK Rodgau: Fuhrmann - Kunth, Schweier, Cölsch, Dejanovic - Büttner (46. Goetze), Heegen (60. Flores) - Thompson, Thomas (75. Ahlheit), Klein - D. Fischer

Tore: 0:1 D. Fischer (35.), 1:1 Wittig (FE, 40.), 1:2 D. Fischer (50.), 1:3 Klein (58.)

VfB Oberndorf - 1. FC Langen 2:2 (0:0). Die Langener traten mit dem letzten Aufgebot an, waren dennoch lange auf der Siegerstraße. „Ich bin trotz der Fehler vor den beiden Gegentreffern mit meiner Mannschaft zufrieden“, sagte „Club“-Coach Murat Kilinc. Beim Stand von 2:0 hatte Langen einen Einwurf, verlor den Ball und wurde zum 1:2 ausgekontert. Das 2:2 fiel dann in der siebten Minute der Nachspielzeit.

1. FC Langen: Schäfer - Kirnig, Wittig, Deuker, Gaidzik - Stoytchev, Mo. Werner - Seibel (77. Hajnysz), Cholewa (90. + 2), Julius (62. Aygül) - Dzinovic

Tore: 0:1 Cholewa (46.), 0:2 Julius (51.), 1:2 Lingenfelder (57.), 2:2 Jessl (90. + 7)

- Gelb-Rot: Gaidzik (Langen, 71.) und Lingenfelder (Oberndorf, 80.)

FC Hochstadt - SG Rosenhöhe 1:3 (0:1). „Wir mussten Geduld beweisen und haben es getan“, freute sich SGR-Trainer Tevfik Kilinc. Seine Mannschaft schlug mit der ersten Chance, der ein Foulelfmeter entsprang, zu. Das Tor vom Punkt erzielte Giuseppe Mantagna, der später auch das 2:0 nachlegte. „Danach haben wir einige Konterchancen ausgelassen, ich bin insgesamt aber zufrieden“, sagte Kilinc.

SG Rosenhöhe: Läpple - Pfitzer, Wenzel, Karagiannis (46. Meinschein), Brinkmann - S. Nishida (89, Cipollaro), Mantagna (72. Fröls) Gallus, Muhadzeri - Rüger, M. Nishida

Tore: 0:1 Mantagna (FE, 43.), 0:2 Mantagna (53.), 0:3 Gallus (70.), 1:3 Oymak (85.) - Bes. Vork.: Rüger (Rosenhöhe) verschießt FE (68.) J jd

