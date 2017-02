Mittags Trainer, abends Spieler

Mühlheim - Sein Vater Wolfgang holte ihn als Spieler zum FC Maroc, Bruder Wolfgang lotste ihn als Trainer zur Spvgg. Dietesheim II.

Daniel Strack wird ab März, wenn die Punktrunde in den Offenbacher Fußball-A-Ligen fortgesetzt wird, in Doppelfunktion sonntags einige Kilometer zurücklegen müssen. „Ich hatte in der Winterpause bereits meinem Vater und dem FC Maroc zugesagt,“ sagt der 35-Jährige, der von der TSG Mainflingen nach Offenbach wechselte, wo sein Vater als Trainer fungiert.

Über den 38-jährigen Bruder Wolfgang, der für die Dietesheimer in der Kreisoberliga spielt, wurde der Kontakt zur Sportvereinigung hergestellt. „Als die Anfrage kam, habe ich gesagt, dass ich mir die Aufgabe ab Sommer sehr gut vorstellen kann“, berichtet Daniel Strack. „Schließlich hatte ich dem FC Maroc mein Wort gegeben.“ Nach weiteren Gesprächen mit den Verantwortlichen aus Offenbach und Dietesheim wurde das Trainerengagement vorgezogen. „Nächste Woche werde ich meine Arbeit aufnehmen.“ Daniel Strack wird daher nicht bei allen Spielen des FC Maroc zur Verfügung stehen. „Die Aufgabe als Trainer geht vor, doch wir haben mit Dietesheim viele Spiele schon um 13 Uhr und in Offenbach werden die Heimspiele in der Regel erst um 17 Uhr angepfiffen, so dass ich sehr oft für beide Teams im Einsatz sein werde.“

Die Dietesheimer sind davon überzeugt, dass Daniel Strack die Mannschaft mit seiner Routine weiterbringen kann. „Der Klassenerhalt mit Dietesheim in der A-Liga ist das erklärte Ziel“, betont Strack, der auch schon mehrfach mit Guiseppe Palermo, Trainer der ersten Dietesheimer Mannschaft, gute Gespräche geführt hat. Derzeit liegt der Klub auf Rang 14, hat einen Punkt Vorsprung auf dem Relegationsplatz. Verstärkt hat sich das Team mit Kevin Dyroff (FC Germania Bieber) und Ibrahim Loshay (HFC Bürgel). (rjr)

Quelle: op-online.de