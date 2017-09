Doppelschlag vor Pause erledigt Türk Gücü

Hanaus Volkan Sungun (rechts) kann in dieser Situation den Steinbacher Tim Müller nicht aufhalten. - Foto: Scheiber

Hanau - Fußball-Gruppenligist Türk Gücü Hanau hat die Sensation im Hessenpokal und ein Duell mit den Offenbacher Kickers verpasst.

Gestern unterlag die Mannschaft von Trainer Blerim Petrovci dem drei Klassen höher angesiedelten Regionalligisten TSV Steinbach trotz guter Leistung mit 0:4 (0:2). Nun treffen die Steinbacher im Viertelfinale auf Ligakonkurrent OFC.

Die Gäste traten auf dem Nebenplatz des Herbert-Dröse-Stadions von Beginn an überlegen auf und besaßen rasch erste Möglichkeiten. Doch entweder der Ball strich knapp am Tor vorbei oder Türk-Gücü-Schlussmann Burak Tok war zur Stelle. Die Hanauer hielten mit großem Einsatz und viel Laufbereitschaft gut dagegen. Fünf Minuten vor der Pause brach der TSV allerdings den Bann, ging durch Raffael Cvijetkovic mit 1:0 in Führung. Mehr noch: Praktisch mit dem Pausenpfiff gelang Fatjon Celasi das 2:0.

Bei diesem Treffer von einer Vorentscheidung zu sprechen, würde indes der Phase kurz nach dem Seitenwechsel nicht gerecht. Zunächst verpasste Steinbach zwar das 3:0, dann aber war Hanau nah am 1:2 dran. Allein Michelle Moscelli vergab drei Möglichkeiten. Später zielte Volkan Sungun mit einem Freistoß knapp drüber. „Wenn da das Tor fällt, geht für uns vielleicht noch was“, meinte Hanaus Sprecher Mehmet Bayram, der allerdings auch einräumte: „Steinbach war schon stark, insgesamt gesehen hatten wir kaum eine Chance auf den Sieg.“ Den stellten für die Gäste mit zwei späten Toren Shqipon Bektasi und Dino Bisanovic sicher.

Auf den Viertelfinal-Sieger der Partie zwischen dem OFC und Steinbach könnte derweil im Halbfinale der SV Wehen Wiesbaden warten: Der Drittligist setzte sich mit 1:0 (0:0) bei Hessenligist FC Bayern Alzenau durch. Das entscheidende Tor erzielte Robert Andrich (67.).

Türk Gücü Hanau: Tok - Korkmaz, Cimen, Kaya, Müller - König, Fröb, Bayin, Saletnik, Sungun (73. Acikel) - Moscelli

Tore: 0:1 Cvijektkovic (40.), 0:2 Celasi (45.), 0:3 Bektasi (85.), 0:4 Bisanovic (90.) J jd

Quelle: op-online.de