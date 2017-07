Doppelter Aufstieg für Buonomo

Ober-Roden - Erst 2015 war die dritte Fußball-Mannschaft der TS Ober-Roden gegründet worden. 2015/16 wurde das Team von Trainer Patrick Pauly gleich Meister der Kreisliga D Dieburg. Vergangene Runde folgte als Zweiter der C-Liga der Durchmarsch in die B-Liga. Von Sascha Eyßen

48 der 119 TS-Tore erzielte Massimo Buonomo.

Der 35-Jährige wurde mit klarem Vorsprung Torschützenkönig der C-Liga, wobei er die 50 Tore gerne noch voll gemacht hätte. Im letzten Spiel beim 5:1-Sieg beim TSV Ober-Klingen ging es eigentlich um nichts mehr. Daher waren die Gegenspieler etwas verwundert, als Buonomo bis zum Schluss volles Tempo ging. Ihm gelang aber „nur“ ein Tor, Pfosten und Latte verhinderten das Durchbrechen der 50-Tore-Marke.

2015/2016, in der Premieren-Saison der dritten Mannschaft der TS in der D-Liga, war Buonomo mit 33 Treffern Zweiter der Torschützenliste, wobei seine Spielzeit im Vergleich zur vergangenen C-Liga-Saison geringer war. „Ich war ein paar Mal verletzt“, erinnert er sich. Zudem wechselte die in der D-Liga meist klar überlegene TS öfter mal durch. 2016/17 stand Buonomo länger auf dem Platz, das machte sich mit Blick auf die Torschützenliste bezahlt.

Das Fußballspielen lernte Buonomo beim SV Germania Steinheim. Als er zwölf Jahre alt war, zog die Familie nach Ober-Roden, wo er sich der TS anschloss. Buonomo spielte auch im Aktivenbereich viele Jahre bei der TS, er wurde unter anderem 2010 Kreisoberliga-Meister. Zudem war er für Hassia Dieburg, TG Ober-Roden, SV Münster, KV Mühlheim und Rot-Weiss Frankfurt aktiv. Als vor zwei Jahren die dritte Mannschaft gegründet wurde, kehrte er zur TS zurück – und ist seitdem der Torschütze vom Dienst. „Wir haben schon eine gute Truppe“, sagt Buonomo. Schon vor Saisonbeginn habe er dem Team, das als Tabellenzweiter direkt in die B-Liga aufsteigen durfte, durchaus zugetraut, auch in der C-Liga oben mitzuspielen. Tatsächlich gelang es Patrick Pauly, der mittlerweile das Amt an Ralf Mieth abgegeben hat, in seinen zwei Trainerjahren die Mannschaft zu zwei Aufstiegen zu führen.

So waren auch in der vergangenen Runde wieder einige Schützenfeste dabei. Beim 8:4-Sieg gegen den FSV Groß-Zimmern II und beim 6:3 beim SV Hering erzielte Massimo Buonomo jeweils vier Tore. Buonomo, der in Ober-Roden einen Catering-Service betreibt, sind aber die Spiele lieber, in denen die TS gefordert wird. Wie etwa vergangenen Runde beim 2:2 bei Germania Ober-Roden III. In diesem Spiel glich die TS zweimal aus. Kurz vor dem Ende traf natürlich Buonomo zum 2:2. Den Aufstieg perfekt machte die TS Ober-Roden III im vorletzten Spiel: Beim 5:1 gegen den TV Nieder-Klingen II traf Buonomo doppelt.

Der Torjäger ist zuversichtlich, dass die TS III in der B-Liga die Klasse halten kann, auch wenn er wohl künftig öfter in der zweiten Mannschaft der TS (A-Liga) spielen wird. Ans Karriereende denkt Bounomo noch lange nicht. „Ich rauche nicht, ich trinke nicht, ich gehe regelmäßig joggen und war nicht größer verletzt, das geht schon noch ein paar Jahre“, meint der 35-Jährige lächelnd.

