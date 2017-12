Drama in Hanau mit Happy-End

Hanau - Auch im Topspiel hat die Serie der HSG Hanau in der 3. Handball-Liga gehalten: Das Team von Trainer Patrick Beer besiegte die SG Leutershausen in einem wahren Krimi 23:22 (11:12) und blieb damit auch im neunten Heimspiel der Saison ohne Niederlage.

Die Hanauer Main-Kinzig-Halle bleibt diese Saison eine uneinnehmbare Festung. Als neunte Mannschaft scheiterte die SG Leutershausen bei dem Versuch, bei der HSG Hanau zu gewinnen. Dabei sah der Zweitliga-Absteiger, der siegen musste, um wieder mit Tabellenführer TV Großwallstadt gleichzuziehen, bereits wie der Gewinner aus. Die Gäste führten acht Minuten vor dem Ende 22:19. Doch in der hektischen Endphase übernahm Yaron Pillmann Verantwortung und sorgte für die Wende. Erst brachte der Rückraumspieler die Hanauer mit zwei Toren innerhalb von weniger als 30 Sekunden auf 21:22 heran. Und nachdem Andreas Neumann beim Strafwurfe gescheitert war, übernahm er auch diese Aufgabe. Drei Minuten vor dem Ende glich Pillmann zunächst per Siebenmeter aus. Und als es in letzter Sekunde erneut Strafwurf für die HSG gab, trat er erneut an – und verwandelte. Der Rest war Jubel pur.

„Das war ein hochdramatisches Spiel“, sagte HSG-Trainer Patrick Beer, dessen Team trotz des Fehlens der drei Leistungsträger Reuter, Bergold und Lorenz gut begonnen hatte. „Bis zum 11:7 hatten wir Leutershausen voll im Griff“, so Beer. Dann häuften sich jedoch die Fehler und die Gäste schafften per 5:0-Lauf die Wende zum 11:12-Pausenstand. Der spiegelte das Kräfteverhältnis jedoch laut Beer nicht wider.

Die Gäste, für die der Stuttgarter Erstligaspieler Stefan Salger per Doppelspielrecht zum Einsatz kam, aber trotz seiner sieben Tore von Patrick Pareigis gut gedeckt wurde, blieben lange in Führung. Doch dank Torwart Sebastian Schermuly, der in der Endphase drei Würfe parierte, blieb Hanau dran und kam durch Pillmann noch zum Sieg. „Bei Yaron haben sich gute und schlechte Szenen abgewechselt, aber er hat das Herz in die Hand genommen“, sagte Beer und lobt auch Jan.Eric Ritter, der Reuter auf der Positions des Mittelmanns vertrat. „Er hat unser Spiel hervorragend geleitet“, so Beer. - cd

Quelle: op-online.de