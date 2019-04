Aus drei Klubs entsteht die SG Rodgau Nord

Rodgau – Die SG Hainhausen, die TG Weiskirchen und die Sportvereinigung Weiskirchen wollen zur nächsten Saison eine neue Dreier-Fußball-Spielgemeinschaft gründen und als SG Rodgau Nord auf Punktejagd gehen.

„Wir haben alle immer weniger Leute, weniger Spieler und weniger ehrenamtliche Funktionäre. Ich würde gern mal wieder eine Saison mit 20 Mann zu Ende spielen. Im November und zum Saisonende werden es ja jeweils immer weniger“, erklärt Jürgen Pommer, Vorsitzender der SG Hainhausen, den Hintergrund. Das Ganze muss, wird aber wohl auch bis Mitte Juni vom Kreisfußballausschuss genehmigt werden.

Die neue Spielgemeinschaft will mit zwei Teams am Spielbetrieb teilnehmen, einem in der A-Liga, in der aktuell die SG Hainhausen einen Mittelfeldplatz belegt, und einem in der B-Liga, in der aktuell das Team der SG Weiskirchen spielt. Das scheidet damit aus dem Aufstiegsrennen aus, da mit dem geplanten Zusammenschluss ja schon eine Mannschaft der neuen Spielgemeinschaft einen A-Liga-Platz hat. Andererseits dürfen sich die Weiskirchener praktisch jetzt schon über den Aufstieg freuen, den sie in den vergangenen Jahren jeweils knapp verpasst hatten. Denn Patrick Schomann, Fußball-Abteilungsleiter der Spvgg. und Ansprechpartner der SG Weiskirchen, soll auch erster Ansprechpartner der neuen SG Rodgau Nord werden. Und SGW-Trainer Michael Kovac soll das A-Liga-Team der SG Rodgau Nord übernehmen. „Das haben wir so entschieden, weil wir uns davon den größten sportlichen Erfolg versprechen“, erklärt Pommer, der Vorsitzende der SG Hainhausen, weshalb er dem aktuellen SGH-Trainer Mathiyas Dursun die Trennung zum Saisonende erklärte.

Verlierer der neuen Spielgemeinschaft ist zudem die aktuelle zweite Mannschaft der SG Hainhausen, Tabellensiebter der C-Liga 2. Denn für durchschnittliche C-Liga-Kicker dürfte kaum ein Platz bleiben in der neuen Spielgemeinschaft, die ja nur noch ein A- und ein B-Liga-Team stellen will. Im Gespräch ist daher ein Wechsel der kompletten Mannschaft zur TuS Froschhausen, die aktuell aus Spielermangel keine zweite Mannschaft mehr stellt. mos

