Drei Punkte Abzug für SC 1960 Hanau

Das Sportgericht der Fußball-Verbandsligen hat wegen der Attacke eines Zuschauers gegen einen Schiedsrichter gegen Verbandsliga-Tabellenführer SC 1960 Hanau den Abzug von drei Punkten plus 500 Euro Geldstrafe verhängt.

Hanau – Bei der 0:4 (0:1)-Niederlage der 60er in Wald-Michelbach am 1. Dezember war der Schiedsrichter beim Gang in die Kabine in der Halbzeitpause von einem Zuschauer auf den Arm geschlagen worden.

„Obwohl der Übeltäter auch jetzt bei der Gerichtsverhandlung trotz vorhandenen Fotoaufnahmen nicht identifiziert werden konnte, blieb der Schiedsrichter bei der Behauptung, dass es einer unserer Fans gewesen sei. Dem hat das Gericht geglaubt und entsprechend unsere Mannschaft bestraft“, berichtete Okan Sari, der Sportliche Leiter der Hanauer. Eine Berufung auf höherer Instanz habe kaum Erfolgsaussicht, „da der Schiedsrichter seine Aussage nicht ändern wird“. Der SC 1960 werde daher das Urteil akzeptieren, das den Verlust der Tabellenführung zur Folge hat. Die 60er liegen nun drei Punkte hinter dem neuen Spitzenreiter 1. FC Erlensee, der auch noch ein Spiel weniger absolviert hat, und nur noch zwei statt fünf Punkte vor dem drittplatzierten SV Unter-Flockenbach. Nur der Meister steigt am Rundenende in die Hessenliga auf, der Vizemeister darf an der Aufstiegsrunde teilnehmen.

„Das Urteil ist für uns natürlich ein Rückschlag. Aber vielleicht sorgt es auch für eine Trotzreaktion, dass wir jetzt erst recht Meister werden“, meint Sari, für dessen Klub es am Ende noch zweipositive Nachrichten gab: Die bis zur Verhandlung verhängte Spielsperre wurde aufgehoben, das deshalb abgesetzte Spiel gegen den Tabellenletzten SV der Bosnier wird neu angesetzt. Und die Sperre von Ilker Bicakci, der in Wald-Michelbach die Rote Karte gesehen hatte, wurde von vier auf zwei Spiele reduziert. mos

