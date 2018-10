Dreieich dankt „doppeltem Danny“

Offenbach - „Wahnsinn. Unglaublich. Fantastisch. Unvergleichlich. “ Das Social-Media-Team des SC Hessen Dreieich war nach dem Pokalcoup bei Kickers Offenbach außer sich vor Freude und feierte „den doppelten Danny“. Doch der blieb bescheiden.

„Das ist ein tolles Gefühl für mich, aber auch für die ganze Mannschaft“, sagte Matchwinner Danny Klein, der den „kleinen“ SC Hessen Dreieich mit seinem Doppelpack quasi im Alleingang zum 2:1 (1:0)-Viertelfinalerfolg bei den „großen“ Offenbacher Kickers geschossen hatte. Der Emporkömmling aus dem Offenbacher Westkreis darf sich hingegen auf einen weiteren Höhepunkt freuen. Im Februar oder März 2019 empfängt Dreieich im Halbfinale des Hessenpokals den Drittligisten SV Wehen Wiesbaden, dessen Sportdirektor Christian Hock sich das Spiel in Offenbach angeschaut hatte.

Das Dreieicher Team, das Hock sah, wird aber mit dem, das gegen Wehen antritt, wenig gemein haben. Rudi Bommer, Trainer des SC Hessen, hatte nämlich auch mit Blick auf das wichtige Kellerduell am Samstag (14 Uhr) in der Regionalliga Südwest gegen den FSV Frankfurt einige potenzielle Stammkräfte geschont. Bei einem Trio hatte es sich nur um Vorsichtsmaßnahmen gehandelt, betonte der Trainer. Bei Tino Lagator waren Achillessehnenprobleme der Grund, bei Toni Reljic und Constant Djakpa, dass sie aus unterschiedlichen Gründen jeweils eine fast einjährige Pause hinter sich hatten und sich erst wieder an die höhere Belastung gewöhnen müssen. Djakpa hatte zudem beim 2:1-Sieg am Samstag gegen den VfB Stuttgart II einen Tritt abbekommen, so Bommer: „Und er hat mir gesagt, er fühle sich müde.“

Das Trio soll aber am Samstag wieder zur Verfügung stehen. Fraglich ist hingegen der Einsatz des Hesse-Duos. Für Uwe, der in Offenbach fehlte, weil er gegen Stuttgart umgeknickt war, wird es eng. Kai wurde in Offenbach nach 61 Minuten ausgewechselt: Leistenprobleme. Auch hier muss Bommer abwarten. J cd

Quelle: op-online.de