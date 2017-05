Dreieich holt Kleinheider und Schnier

Sprendlingen - Fußball-Hessenliga-Meister SC Hessen Dreieich verstärkt sich mit Torhüter Pierre Kleinheider (27) vom Drittligisten Chemnitzer FC und Flügelspieler Marc Schnier (26), der zuletzt beim SV Meppen in der Regionalliga Nord aktiv war.

Mit der Verpflichtung von Kleinheider will SC-Hessen-Trainer Rudi Bommer den Konkurrenzkampf zwischen den Pfosten anheizen, „damit wir uns noch professioneller aufstellen können“, sagt der Ex-Profi. Kleinheider wurde in Offenbach geboren und spielte in der Jugend bei der Spvgg. Dietesheim und der SG Rosenhöhe.

Schnier, der auf beiden Außenbahnen einsetzbar ist, genoss bei Borussia Dortmund eine professionelle Ausbildung und spielte mit Darmstadt 98 bereits in der 3. Liga. „Das sind zwei Neue, an denen wir noch viel Spaß haben werden“, freut sich Bommer über die beiden Verstärkungen. J leo

