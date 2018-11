Der dritte Anlauf in der Kreisliga A

Eppertshausen - Zweimal wurde in der Fußball-Kreisliga A Dieburg bereits die Partie zwischen der Spvgg. Groß-Umstadt und dem FV Eppertshausen wegen eines defekten Flutlichts abgesagt. Am Mittwoch ist das Spiel für 19 Uhr erneut angesetzt.

Da das Heimrecht getauscht wurde und die Partie in Eppertshausen stattfindet, sollte einer Austragung diesmal nichts im Wege stehen.

Eppertshausen erlitt am Sonntag bei der 0:2-Niederlage in Heubach einen Dämpfer. Auf seinem neuen Kunstrasenplatz hat der FVE mit drei Siegen aus drei Spielen aber eine weiße Weste. „Wenn wir eine normale Leistung abrufen, sollten die Groß-Umstädter schlagbar sein. Die Niederlage in Heubach war ärgerlich“, meint FVE-Trainer Dennis Stork vor dem Duell gegen den Tabellensechsten. Eppertshausen kann mit einem Sieg gegen Groß-Umstadt den FSV Groß-Zimmern wieder von Platz drei verdrängen. Außerdem wären es dann nur noch zwei Punkte zu Spitzenreiter SG Klingen. J ey

