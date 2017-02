Handball-Landesliga: Schwarzer Tag für die SG Babenhausen

Offenbach - Mit der dritten Saisonniederlage haben die Handballer der SG Rot-Weiß Babenhausen die Tabellenführung in der Landesliga Süd vorerst an den nun wieder punktgleichen TSV Pfungstadt verloren, haben aber immer noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.

Die HSG Hanau II und die HSG Rodgau II feierten Auswärtssiege und die SG Egelsbach sammelte einen weiteren Punkt für den Klassenerhalt.

MSG Groß-Bieberau/Modau II – SG Rot-Weiß Babenhausen 31:27 (15:11). An einem schlechten Tag kassierten die Babenhausener beim Tabellenfünften ihre dritte Saisonniederlage, die dritte in fremder Halle. „Wir hätten dieses Mal auch drei Stunden spielen können und hätten nicht gewonnen. Zwei guten Aktionen sind immer drei schlechte gefolgt. Ich mache meiner Mannschaft da aber keinen Vorwurf“, nahm Trainer Oliver Schulz sein Team in Schutz. „Die Möglichkeit, hier zu punkten, wäre zwar da gewesen, aber das war ein Tag, an dem einfach gar nichts geklappt hat“, erklärte Schulz, dessen Team gleich 0:4 in Rückstand geriet und nie mehr in die Nähe des Ausgleichs kam.

Spielfilm: 4:0, 9:4, 10:8, 13:8, 15:11 – 17:14, 20:15, 22:19, 28:23, 31:27

Zeitstrafen: 6:3 – 7m: 5/5 - 3/6

Babenhausen: Goder, Hildebrandt; Geist, Brandt (5), Grimm (2), Kirchherr (1), Hollnack (7), Lang (2), Geißler (5/3), Sillari, Toscano (4), Wallner, Stoffel, Lehmberg

SG Egelsbach – TV Glattbach 29:29 (14:12). Unglücklich mussten sich die Egelsbacher gegen den TV Glattbach mit einem Punkt zufrieden geben, hielten den Verfolger aber mit zwei Punkten auf Distanz. In den letzten drei Spielminuten drehten sie einen 26:28-Rückstand in eine 29:28-Führung, ehe sie in der Schlusssekunde einen Siebenmeter gegen sich erhielten. „Das ist natürlich schade, zumal es eine undurchsichtige Entscheidung war“, ärgerte sich SGE-Trainer Sadri Syla, lobte aber auch seine Mannschaft: „Wir waren das engagiertere Team. Das Unentschieden geht nach dem Spielverlauf in Ordnung, dennoch wäre ein Sieg gerechtfertigt gewesen.“

Spielfilm: 1:0, 1:2, 3:2, 3:4, 12:9, 14:12 - 15:14, 18:15, 19:18, 20:20, 21:22, 23:25, 29:28, 29:29

Zeitstrafen: 5:6 - Rote Karte: Himmel (Egelsbach, 60.) / Dittrich (Glattbach, 56.) - 7m: 2/3 - 3/5

Egelsbach: Eberhardt, Bär; Himmel (3), Frank, Pachert (2), Sonntag (2), Pasincevs (6), Meinelt (2), Leptich, Zecher, Hupfer (4), Gärtner (6/2), Brandscheidt (3)

HSG Stockstadt/Mainaschaff – HSG Rodgau Nieder-Roden II 30:32 (13:20). Die Überlegenheit der Rodgauer beim Tabellenvorletzten war klarer als das Ergebnis, erst zum Ende wurde es knapper. „Ich mache der Mannschaft keinen Vorwurf, dass es nochmal knapper wurde“, sagte Nieder-Rodens Trainer John Meincke, der verletzungs- und krankheitsbedingt auf einige Spieler verzichten musste und ergänzte: „Ich bin sehr zufrieden mit den zwei Punkten.“

Spielfilm: 0:2, 2:2, 2:4, 4:9, 6:13, 9:14, 9:16, 11:16, 11:18, 13:20 - 13:22, 16:22, 16:24, 22:27, 24:31, 30:32

Zeitstrafen: 4:5 – 7m: 2/3 - 2/4

Nieder-Roden II: Höschler, Weiß; Hoddersen (10/2), Mikschl (4), Moll (1), Probanowski (3), Ruhmann (3), Hain (2), Annasar (2), Specht (1), Seitel (6)

TV Reinheim – HSG Hanau II 20:25 (10:13). Trotz einiger krankheitsbedingter Ausfälle fuhren die Hanauer beim Tabellenachten einen ungefährdeten Sieg ein. Durch den Erfolg rückte die HSG bis auf einen Zähler an die Tabellenspitze heran. Gerade defensiv zeigten die Gäste eine gute Leistung. „In den ersten zehn Minuten haben wir nur einen Treffer kassiert, das ist sehr gut. Dennoch möchte ich aus der tollen Mannschaftsleistung unsere Torhüter hervorheben“, verteilte Trainer Norbert Wess ein Extralob an Max Gronostay und Jens Heuser. Die Gastgeber kamen auf 10:12 heran, doch nach dem Seitenwechsel hielt die HSG mindestens vier Tore Vorsprung. „Wir haben das solide runtergespielt, kamen nicht mehr in Bedrängnis. Alles in allem ein verdienter Sieg“, so Wess weiter.

Spielfilm: 1:0, 1:3, 2:9, 10:12, 10:13 - 11:15, 12:17, 16:23, 18:23, 20:25

Zeitstrafen: 4-4 – 7m: 2/3 - 2/4 – Rote Karte: Kulka (Hanau, 30.)

Hanau II: Gronostay, Heuser; J. Kegelmann (3/2), Staab (2), D. Kegelmann (5), Popiolek (1), Stengel (4), Faust (4), Eisenhuth (3), Steiner, Kulka, Seidenspinner (3) (lahe)

Quelle: op-online.de

