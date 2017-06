„Echter Höhepunkt“ für TSG gleich zum Auftakt

offenbach - Seit knapp vier Wochen bereiten sich die Handballer der TSG Bürgel auf die Mitte September beginnende Saison in der Oberliga vor - und Louis Rack, der neue Trainer, wirkt nach vielen intensiven Einheiten vollauf zufrieden.

„Ich habe eine intakte Mannschaft vorgefunden, die körperlich topfit ist. Dazu kommen diese idealen Bedingungen in Bürgel mit der tollen Halle und der sehr guten Unterstützung durch den Hauptverein. Da wurde mir der Einstieg leicht gemacht“, berichtet der ehemalige Bundesligaspieler (SG Dietzenbach, FA Göppingen, TV Großwallstadt), der Interimstrainer Oliver Lücke (MSG Groß-Bieberau/Modau) abgelöst hat.

Der 57-jährige Rack freut sich nun auf das erste Heimspiel der TSG unter seiner Regie gegen die Allstars um Markus Baur, Stefan Kretzschmar, Christian Schwarzer (Samstag, 15. Uhr, Bürgeler Sportfabrik). Er spricht von „einem echten Höhepunkt gleich zum Auftakt, einem interessanten Vergleich für meine junge Mannschaft. Ich bin sehr gespannt, wie sich meine Spieler gegen die in die Jahre gekommenen ehemaligen Weltklasse-Handballer präsentieren“.

Nach der Partie gönnt Rack seinen Spielern rund drei Wochen Pause, ehe er am 17. Juli zum zweiten Teil der Vorbereitung bittet. Das zweite Testspiel bestreiten die Bürgeler dann am Donnerstag, 27. Juli, 19.30 Uhr, gegen den TV Glattbach. Trainer Rack sagt mit Blick auf die neue Saison: „Das zweite Jahr in einer Liga ist für einen Aufsteiger immer schwieriger als das erste. Aber meine Mannschaft hat großes Entwicklungspotenzial, das gilt es zu wecken und zu fördern. Wir streben den Klassenerhalt an, den wollen wir aber nicht erst am letzten Spieltag feiern.“ J app

Quelle: op-online.de