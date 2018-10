Egelsbach bietet 03ern lange Paroli

EGELSBACH - Erst in der Verlängerung hat sich Titelverteidiger Spvgg. 03 Neu-Isenburg gestern den Einzug ins Halbfinale des Offenbacher Kreisfußballpokals gesichert. Mit 4:0 gewann der Hessenligist sein Viertelfinale bei der SG Egelsbach.

Marco Betz und Paul Bickel erzielten die beiden vorentscheidenden Treffer für den Favoriten.

„Egelsbach hat sehr eng gestanden, gut verschoben und uns auf dem engen Kunstrasen nicht zu unserem Spiel kommen lassen“, lobte Neu-Isenburgs Trainer Peter Hoffmann den Kontrahenten. „Wir sind geduldig geblieben, auch wenn wir unsere Treffer erst in der Verlängerung erzielt haben.“ Ein Kompliment an sein Team hatte auch SGE-Trainer Kristian Seremet parat. „Die Mannschaft hat über 90 Minuten wenig zugelassen. Leider haben wir in der Verlängerung nach zwei Standardsituationen die ersten beiden Gegentreffer zu leicht bekommen, danach war die Begegnung entschieden. Aber das Team hat mit einer engagierten Leistung überzeugt.“

Mit sechs Akteuren aus der Startformation der 0:9-Pleite in Hadamar traten die Neu-Isenburger in Egelsbach an, hatten von Beginn an Vorteile, erspielten sich aber zunächst keine nennenswerten Torchancen. Mit zunehmender Spieldauer wurden auch die Gastgeber stärker und hatten selbst die Chance, in Führung zu gehen. In den letzten beiden Minuten der regulären Spielzeit rettete Torwart Gerrit Beck seine SGE mit zwei Glanzparaden in die Verlängerung. Dann drehte der Titelverteidiger auf.

SG Egelsbach: Beck; Haller, Schneider, Ries, Mossavi, Pischulti, Ahmadi, Delibudak, Süss, Prugovecki, Kesete (Konrad, Uzay)

Spvgg. 03 Neu-Isenburg: Kacarevic; Betz, Bickel, Albert, Schellhorn, Guenther, McCrary, Cichutek, Sachs, Rhein, Buschmann (Atzberger, Wolfarth, Letellier)

Tore: 0:1 Betz (92.), 0:2 Bickel (97.), 0:3, Günther (110.), 0:4 Atzberger (118.) Gelb-Rot: Kesete (Egelsbach/116.) - rjr

