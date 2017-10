Egelsbach dreht Partie mit 14:3-Lauf

Offenbach - Die Handballer der SG Egelsbach sorgen für Aufsehen in der Landesliga. Mit dem 28:25 bei der HSG Rodgau II gelang ihnen im dritten Spiel der dritte Sieg.

Die HSG Hanau II knöpfte Meisterschaftsanwärter HSG Kahl/Kleinostheim erstmals einen Punkt ab. Aufsteiger OFC Kickers zahlte gegen Tabellenführer TSV Pfungstadt Lehrgeld.

HSG Rodgau Nieder-Roden II - SG Egelsbach 25:28 (13:9).

Im Egelsbacher Tor durfte der junge Florian Eberhardt beginnen, nachdem er beim 41:23 gegen den OFC eine herausragende Leistung gebracht hatte und nicht wie irrtümlich vermeldet sein Kollege Simon Bär. „Diesmal waren beide Torhüter gut. Und Flo hat sich kurz vor der Halbzeit aus eigenem Antrieb ausgewechselt, ganz toll im Sinne des Teamgeists“, sagte SGE-Trainer Bernd Massag.

Die Egelsbacher gerieten Mitte der ersten Hälfte durch mehrere technische Fehler mit fünf Toren in Rückstand und lagen auch in der 39. Minute noch 12:17 hinten. Dann aber drehten sie das Spiel mit einem 14:3-Lauf auf 26:20 (57.) und ließen sich den Sieg nicht mehr nehmen. Jetzt traf neben den bereits zuvor herausragenden Gianluca Sonntag (11/3) und Lukas Gärtner (8/1) auch Juris Pasincevs, der seine vier Tore alle in dieser Phase erzielte. Manndeckung gegen Gärtner bestrafte Sonntag mit noch mehr Toren. Und hinzu kamen 3:0 Tore während einer Zeitstrafe gegen die Rodgauer. „Der Schlüssel lag aber in der Abwehr“, sagte Massag, „unsere 6:0-Deckung war bärenstark.“

Die junge Rodgauer Drittliga-Reserve hat derweil noch einmal Lehrgeld gezahlt. „Egelsbach hat sich in der Abwehr gesteigert und seinen Stiefel runtergespielt, wir hatten auch etwas Pech im Abschluss und als es knapp wurde, haben unsere Jungs die Nerven verloren“, sagte Marcus Murrmann aus dem Rodgauer Trainergespann.

Spielfilm: 1:0, 1:2, 3:2, 12:7 (26.), 13:9 - 14:9, 15:12, 17:12 (39.), 17:14, 18:18 (46.), 19:23, 20:26 (57.), 23:26, 25:28

Zeitstrafen: 4:2 - 7m: 2/2 - 4/6

HSG Rodgau II: Teufel, Weiss; Schultheis (6), Schopper (5/2), Hoddersen (4), Seitel (4), Schrod (3), Annasar (2), von der Au (1), Wunderlich, Oeste, Mulligan, Schneider, Jäger

SGE: Eberhardt, Bär; Sonntag (11/3), Gärtner (8/1), Pasincevs (4), Meinelt (2), Ti. Zecher (1), Brandscheidt (1), Yasli (1), Himmel, Pieroth, Frank, Mohr, Holst

HSG Hanau II - HSG Kahl/Kleinostheim 28:28 (13:16)

Die Hanauer mussten nach dem kurzfristigen Ausfall ihres Haupt-Rückraumschützen Leif Steiner, der privat verhindert war, ihren Spielplan umstellen. „Kahl hat dann unsere Außen gut zugestellt, so dass wir es schwer hatten“, sagte Norbert Wess, der Trainer der Drittliga-Reserve, „wir mussten uns immer wieder eins gegen eins durchsetzen. Daher auch die zwölf Siebenmeter, die aber alle berechtigt waren.“ Die Hanauer kämpften, ließen sich vom Meisterschaftsaspiranten nicht abschütteln, gaben auch nicht auf, als es noch drei Minuten vor Schluss 25:28 stand. „Wir haben offensiv gedeckt und Kahl hat Fehler gemacht“, berichtete Wess. Mit Unterstützung eines siebten Feldspielers gelang Sebastian Plitzko 14 Sekunden vor Schluss der Ausgleich zum 28:28. Den letzten Wurf der Kahler von der Mittellinie aufs leere Tor vereitelte der rechtzeitig aufs Feld zurückgekehrte Torwart Max Gronostay.

Spielfilm: 2:0, 2:2, 7:5, 7:7, 9:7, 9:13, 12:14, 13:16 - 13:17, 16:21, 18:21, 22:22 (43.), 22:24, 24:27 (55.), 25:28 (57.), 28:28

Zeitstrafen: 3:3 - 7m: 8/12 - 3/3

HSG Hanau II: Gronostay, Kaun; Kukla (9/5), Niederhüfner (7/2), Stengel (4), D. Kegelmann (3), J. Kegelmann (2), Siegmund (2/1), Plitzko (1), Popiolek, Neumann, Reinhardt, Recker

OFC Kickers - TSV Pfungstadt 23:32 (8:15)

Gegen den Tabellenführer kassierte der Aufsteiger erstmals seit dreieinhalb Jahren wieder eine Heimniederlage in der Edith-Stein-Schule. Die ersten 20 Minuten hielt der OFC das Spiel mit sehr guter Abwehr und effizienten Angriffen offen. Nach dem 7:9 gerieten die OFC-Angriffe aber ins Stottern, Pfungstadt setzte sich auf 8:15 ab. Im zweiten Durchgang kamen die Offenbacher nicht mehr heran und rutschten mit der dritten Niederlage im vierten Spiel erstmals auf einen Abstiegsplatz.

Spielfilm: 0:1, 3:2, 5:7, 6:9, 7:12, 8:15 - 9:15, 9:18, 13:20, 16:22, 16:24, 23:32

Zeitstrafen: 1/1 - 7m: 4/4 - 5/5

OFC Kickers: F. Ritter, Rieth; Michalik (1), Langsdorf, Strohl, Sauer (1), Erk (13/4), Göbel (5), Kuhn, Epping (1), Ruhnau (1), Markovic, M. Ritter (1) (mos)

