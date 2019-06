Egelsbach krönt sensationelle Saison

Egelsbach – Die Frauen der SG Egelsbach haben den Durchmarsch in die Fußball-Verbandsliga Süd geschafft. Im zweiten Spiel der Aufstiegsrunde gewann die SGE bei TuRa Niederhöch-stadt (Gruppenliga Wiesbaden) mit 5:3 (3:0).

Das war der zweite Sieg in dieser Dreier-Runde nach dem 4:3 gegen den TSV Nieder-Ramstadt. Trainer Jimmy Karl war entsprechend begeistert von seinem Team, das sich nun auf die kommende Saison mit neuen Gegner wie dem FC Mittelbuchen, TSV Pfungstadt oder SG Ueberau freut. Trainer Karl sprach von „zwei tollen Spielen in der Aufstiegsrunde und der Krönung einer sensationellen Gruppenliga-Saison“.

Katharina Jacobs (2) und Laura Bade sorgten für die verdiente Pausenführung. Lara Baumgartner und Jakobs stockten weiter auf. Egelsbach schaltete nach dem deutlichen 5:0 mehr als einen Gang zurück, kassierte noch drei Gegentreffer, den letzten in der 88. Minute. „Zu diesem Zeitpunkt knallten am Rand jedoch schon die Sektkorken“, berichtete Karl vom Auftakt des Egelsbacher Feierwochenendes.

SG Egelsbach: Weilmünster; Stroh, Gina Baumgartner, Rode, Lara Baumgartner, Bade, Haller, Hartmann, Block, Schuster, Jacobs (Schad, Böhmer, Weyersbach)

Eintracht steigt auf

Die Frauen von Eintracht Frankfurt II sind den Offenbacher Kickers in die Hessenliga gefolgt. Der Vizemeister der Verbandsliga Süd stieg nach dem 0:0 in Naunheim kampflos auf. Die Gäste aus Wetzlar verzichteten am Wochenende auf das Rückspiel in Frankfurt. vum

Quelle: op-online.de