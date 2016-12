SG Egelsbach setzt sich an die Spitze

Gastgeber ohne Gegentor / Spannung in Gruppe B

+ Budenzauber vor großer Kulisse: Die SG Egelsbach um Jonas Handke (am Ball) setzte sich gegen Erzhausen mit 2:0 durch.(c)Foto: Postl

EGELSBACH - Zum Auftakt des 27. Charly Graf Gedächtnisturniers der SG Egelsbach fielen keine Treffer. Mitfavorit 1. FC Langen scheiterte beim 0:0 gegen Fortuna Dreieich mehrfach am starken Torwart Dennis Schäfer.

So durfte sich Jonas Walter von Gastgeber und Titelverteidiger Egelsbach beim 2:0 gegen den SV Erzhausen als erster in die Torschützenliste eintragen – dies sogar doppelt.

In der Gruppe A führt die SG Egelsbach die Tabelle ungeschlagen nach dem ersten Turniertag an. Überraschend hat sich B-Ligist SV Erzhausen auf Rang zwei vorgeschoben. Der 1.FC Langen büßte bei zwei Remis vier Punkte ein.

Gruppe A

1. SG Egelsbach 3 5:0 7

2. SV Erzhausen 3 9:5 5

3. FC Langen 3 2:0 5

4. Fortuna Dreieich 3 1:8 1

5. SV Dreieichenhain 2 2:6 0

Die SG Egelsbach II war der Pechvogel in der Gruppe B, unterlag trotz Führungen gegen die TSG Neu-Isenburg und den SV Pars. Spannung herrscht an der Spitze. Diese führt der FC Offenthal punktgleich vor dem SV Pars und der TSG Neu-Isenburg an. Im Neu-Isenburger Derby setzte sich der SV Pars mit 2:1 gegen die TSG durch. J rjr

Gruppe B

1. FC Offenthal 2 8:4 6

2. SV Pars Neu-Isenburg 2 6:3 6

3. TSG Neu-Isenburg 3 7:5 6

4. SSG Langen 2 5:8 0

5. SG Egelsbach II 3 4:10 0

Quelle: op-online.de