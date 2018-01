Egelsbach will Titelhattrick

Langen - Schafft die SG Egelsbach am Samstag beim 14. Manfred-Hausmann-Gedächtnisturnier der SSG Langen den Titelhattrick?

In den beiden vergangenen Jahren gewannen die Egelsbacher jeweils das Turnier und sind in der Vorrundengruppe B mit dem FC Neu-Isenburg, dem TV Dreieichenhain und der zweiten Mannschaft von Gastgeber SSG Langen als Kreisoberligist schon einmal klarer Favorit.

Auf dem Papier stärker besetzt ist die Gruppe A. Gruppenligist 1. FC Langen und das Kreisoberligatopteam der TSG Neu-Isenburg gelten als Favoriten für das Erreichen des Halbfinales. Doch Gastgeber Langen und das Team von Fortuna Dreieich werden sich nicht kampflos ergeben.

Der Fußball-Club überzeugte zuletzt bei seinem Turniersieg in Egelsbach. „Wir werden aber nur mit einer verstärkten zweiten Mannschaft antreten, das war frühzeitig so vereinbart“, relativiert Langens Trainer Murat Kilinc allerdings. Er selbst wird zwar in der Halle sein, aber nur auf der Tribüne. Coachen wird Zweitmannschaftstrainer Binjam Goitom, der mit seinem Team in der Freiluftsaison aber immerhin die B-Liga 1 anführt.

„Hauptsache die Jungs haben Spaß“, sagt Patrick Arnold, Trainer vom Gastgeber SSG Langen: „Schön wäre es aber natürlich schon, wenn wir an die guten Leistungen vom Vorjahr anknüpfen könnten.“ Damals unterlag die SSG in einem spannenden Derby um Platz drei dem 1. FC Langen erst im Neunmeterstechen. Das Turnier in der Sporthalle Nord eröffnet die SSG gegen die TSG Neu-Isenburg (11.30 Uhr). Das Finale wird laut Zeitplan um 15.58 Uhr angepfiffen. (rjr)

