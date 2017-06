Ehepaar will sich mit Titel „trennen“

Neu-Isenburg - Zum dritten Mal in Folge stehen die Fußballerinnen der TSG Neu-Isenburg im Finale des Fußball-Hessenpokals. Es wird das letzte gemeinsame Spiel für das Trainer-Ehepaar der TSG.

Im vergangenen Jahr gewann die TSG Neu-Isenburg mit 3:0 im Finale des Hessepokals gegen Eintracht Frankfurt. Nun wollen die TSG-Frauen den Titel gegen den Ligarivalen MFFC Wiesbaden (So., 17 Uhr) verteidigen. Die Begegnung wird in Lütter bei Fulda ausgetragen. „Natürlich wollen wir den Pokal holen, wenn wir schon im Finale sind“, sagt Trainerin Simone Hartmann. Dem stimmt auch ihr Mann und Co-Trainer Ronny Hartmann-Meinecke zu: „Wir wollen in den DFB-Pokal einziehen“, erklärt er. Seit drei Jahren sind die beiden bei der TSG, zunächst als Co-Trainer von Timo Kienle, seit dessen Rücktritt Ende September als Verantwortliche in vorderster Front. Das Hessenpokal-Finale wird nun das letzte gemeinsame Spiel sein. Simone Hartmann verlässt die TSG, um als Torwart- und Co-Trainerin beim Zweitligisten Schott Mainz anzuheuern. „Ich hatte vorher schon einmal ein Angebot, habe es aber abgelehnt. Nun möchte ich doch noch einmal weiter oben Luft schnappen“, sagt sie. Ihr Mann wird dagegen wohl bleiben.

Seit Herbst ist das Ehepaar für die TSG verantwortlich. „Es funktioniert gut. Auch wenn wir verschiedene Meinungen haben, sind wir am Ende beide zufrieden“, sagt Simone Hartmann, „wir reden viel und diskutieren auch. So wie das in einer guten Beziehung eben ist.“ Auch wenn Simone Hartmann offiziell als Cheftrainerin und ihr Mann als Assistent geführt wird, sind sie gleichberechtigt. Seit über 15 Jahren sind sie ein Paar, haben sich in der Schule kennengelernt. „Wir wissen einfach, wie wir ticken und sind begeisterte Fußball-Fans“, sagt Simone Hartmann, „wenn bei uns mal der Fernseher an ist, läuft eigentlich immer Fußball.“ J lahe

