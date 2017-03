DFB ehrt den Egelsbacher Leuchtturm

Offenbach - Ob Erster, Zweiter oder Dritter – das ist Thomas Geiss egal. „Für uns als kleiner Verein, der lediglich seine Arbeit macht, ist das bereits jetzt ein Riesenerfolg“, meint der Integrationsbeauftragte der SG Egelsbach. Von Christian Düncher

„Uns macht es stolz, dass wir nominiert wurden, auch wenn es sich um eine Auszeichnung handelt, die sich selbst abschaffen müsste. “ Es geht nämlich um etwas, das laut Geiss eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte.

Die Rede ist vom Integrationspreis des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), für dessen Endausscheidung jeweils drei Amateurvereine, Projekte sowie Schulen nominiert wurden. Bei den Klubs sind neben der SG Egelsbach noch Westfalia Wickede (Westfalen) sowie BW Gonnesweiler (Saarland) in der Endausscheidung. Verkündet werden die Gewinner am Freitagabend bei einem Festakt im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Der Sieger erhält einen Merceds-Benz-Kleinbus Vito, der Zweite und Dritte je 10 000 Euro. „Das ist einer der am höchsten dotierten Sozialpreise in Deutschland und daher eine tolle Sache für uns. Einfach irre“, so Geiss. „Dass der Preis bereits zum zehnten Mal verliehen wird und es somit ein Jubiläum ist, gibt der Sache einen besonderen Stellenwert.“

Der Integrationsbeauftragte der SGE sieht in der Auszeichnung durch den DFB eine Anerkennung des jahrzehntelangen Engagements des Vereins. „Integration steht bei uns schon immer auf der Tagesordnung“, betont Geiss. So kooperiert man schon seit 1989 mit der Christlichen Flüchtlingshilfe. Die jüngsten Entwicklungen führten aber dazu, dass man sich in Egelsbach in den vergangenen Jahren noch intensiver dem Thema Integration widmete. Mit Erfolg. Zwischen 2015 und 2016 kamen 200 Flüchtlinge in die Gemeinde, 142 davon treiben inzwischen Sport bei der SGE. „Wir haben viel Arbeit investiert“, so Geis. „Einer der Leuchttürme war unser Sprachkurs.“ Dabei wurden Begriffe aus dem Fußball in theoretischen und praktischen Lerneinheiten aufgegriffen und erläutert. Damit sollte die Voraussetzung geschaffen werden, dass sich die Teilnehmer im Verein, bei einem ehrenamtlichen Engagement, einfacher einbringen und an weiteren Qualifikationsmaßnahmen beteiligen können, um später für den Verein als Betreuer, Trainer oder Schiedsrichter aktiv zu werden.

Ausgezeichnet wird die SGE aber nicht nur für den Sprachkurs, wie Geiss bebont. „Er ist lediglich ein Teil des Gesamtpaketes.“ Und was wird der Verein mit den mindestens 10 000 Euro Preisgeld machen? „Man soll das Fell des Bären ja nicht zu früh verteilen“, sagt Geiss. „Aber wir planen einige neue Projekte, wollen unter anderem junge Leute für Pressearbeit begeistern und auch vor sogenannten Fake-News warnen, was aktuell ja von großer Bedeutung ist. Das ist ein Teil der politischen Willensbildung. Aber das können wir nicht aus dem normalen Haushalt finanzieren.“

