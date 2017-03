Eigentor aus 30 Metern Entfernung

Ederbergland - Rückschlag für den SC Hessen Dreieich im Titelkampf der Fußball-Hessenliga: Der Spitzenreiter unterlag beim abstiegsgefährdeten FC Ederbergland mit 2:3 (0:1). Am morgigen Dienstag (18.

30 Uhr) bestreitet der SC Hessen ein Testspiel gegen Eintracht Frankfurt, der Hahn Air-Sportpark ist mit 2000 Zuschauern bereits ausverkauft.

„Das war ein Schuss vor den Bug. Aber das hatten wir in dieser Saison schon zweimal und danach lief es“, sagte SC-Hessen-Trainer Rudi Bommer nach der dritten Saisonniederlage, der ersten in der Fremde. Nach dem 1:2 gegen Stadtallendorf im September vergangenen Jahres hatten die Dreieicher fünfmal in Serie gewonnen, nach dem 1:3 gegen Fulda aus sieben Partien 17 Punkte geholt. „Ederbergland war körperlich sehr robust. Für uns war es nach drei Monaten Pause das erste Spiel, um wieder in den Punktspielrhythmus zu kommen. Wir haben Lehrgeld bezahlt.“

Kurios war der erste Gegentreffer der Gäste nach 27 Minuten. Denis Talijan spielte den Ball aus rund 30 Metern zu seinem Torhüter Maurice Paul zurück. Der wurde vollkommen überrascht, grätschte den Ball noch gegen den Innenpfosten, von wo aus er ins Tor abprallte. „Wir haben Druck gemacht, hatten es gegen einen tief stehenden Gegner aber nicht einfach“, meinte Bommer, der seinen wiedergenesenen Kapitän Niko Opper auf der Bank ließ, für ihn verteidigte rechts Loris Weiss.

Zur Pause blieb der rotgefährdete Julian Dudda draußen, der Innenverteidiger wurde durch Ljubisa Gavric ersetzt. Nach nur vier Minuten fiel der Ausgleich, Khaibar Amani köpfte eine Weiss-Flanke zum 1:1 ein. Dreieich drängte weiter, fing sich aber nach 59 Minuten durch Felix Nolte den zweiten Gegentreffer ein. „Das waren keine klassischen Konter, wir haben die Gegentore mit unseren Fehlern eingeleitet“, erklärte Bommer. Doch der Spitzenreiter glich zum zweiten Mal aus: Nur sieben Minuten später versenkte Youssef Mokhtari einen Freistoß aus 18 Metern zum 2:2. Doch auf den dritten Treffer der Hausherren durch Daniel Gora zehn Minuten vor Spielende fanden die Dreieicher keine Antwort mehr, obwohl im Endspurt mit Gora (88.) und Hidic (90.) zwei FCE-Spieler die Ampelkarte sahen. „Wir hatten in der zweiten Hälfte fünf bis zehn gute Chancen. Ederbergland hat aus drei Möglichkeiten drei Tore erzielt. Die Niederlage ist ärgerlich, wir werden heute noch einmal darüber sprechen und wollen sie am Wochenende korrigieren“, sagte Bommer. Am Samstag kommt Aufsteiger SV Steinbach nach Dreieich. Zuvor aber freut sich der SC Hessen auf das Kräftemessen mit dem Bundesligisten vom Riederwald.

FC Ederbergland: Hartmann - Mohr, Freiling, Moellmann von Drach, Wolff (56. Holzapfel), Karge, Guntermann (60. Hidic), Miß (80. Meyer), Gora, Nolte

SC Hessen Dreieich: Paul - Weiss, Talijan, Dudda (46. Gavric), Lekaj - Henrich (82. Muca), Alikhil - Amiri, Mokhtari, Di Maria - Amani

Tore: 1:0 Eigentor Talijan (27.), 1:1 Amani (49.), 2:1 Nolte (59.), 2:2 Mokthari (66.), 3:2 Gora (80.) - Schiedsrichter: Lübberstedt (Lehnerz) - Zuschauer: 400 - Gelb-Rote Karte: Gora (88.), Hidic (90./beide Ederbergland) - leo

